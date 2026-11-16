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Diyetisyen Gizem Güneş, takviye ve paketli gıdaların zararlı olabileceğini söyledi

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Diyetisyen Gizem Güneş, takviye ve paketli gıdaların zararlı olabileceğini söyledi Haber Videosunu İzle
Diyetisyen Gizem Güneş, takviye ve paketli gıdaların zararlı olabileceğini söyledi
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Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya tavsiyeli takviyeler ile diyet ibareli paketli gıdaların sağlığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Güneş, etiket okumanın ve en az 6 ayda bir kan değerlerine baktırıp hekim ya da diyetisyene danışmanın önemini vurguladı.

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, sosyal medya tavsiyesiyle kullanılan takviyelerin ve marketlerdeki diyet ibareli paketli gıdaların sağlığa zarar verebileceğini belirterek uzman kontrolünün önemine dikkat çekti.

Zonguldaklı Diyetisyen Gizem Güneş, bilinçsiz vitamin takviyesi kullanımı ve paketli gıdaların tüketimi hakkında uyarılarda bulundu. Tüketim alışkanlıklarında sosyal medyanın belirleyici bir rol oynadığını belirten Güneş, etiket okumanın ve uzman görüşü almanın önemini vurguladı. Kişilerin sağlık arayışında yanlış ürünlere yönelebildiğini ifade eden Güneş, "Vitamin takviyelerine marketlerde gördüğümüz özellikle üzerinde diyet yazan paketli gıdalar. Kendi sağlığımızı düşünürken aslında gerçekten sağlıklı şeylere mi yöneliyoruz? Bunların içerikleri gerçekten sağlıklı mı? Genelde bunu çok sorgulamıyoruz. Çünkü burada genelde belirleyici sosyal medya oluyor. Sosyal medyada bir ürünün tavsiye edilmesi üzerine bilinçsizce vücudumuza ne olup bittiğini bilmeden kullandığımız takviyeler ve aynı zamanda paketli gıdalar sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor" dedi.

"Önemli olan içerik okumak"

Ürün etiketlerindeki ibarelere dikkat edilmesi gerektiğine değinen Güneş, "Paketli gıdaların tamamı çok kötüdür, paketli gıda tüketmeyelim gibi bir şey söz konusu değil. Ama burada önemli olan içerik okumak. Sırf fit, sağlıklı daha fazla protein içeriği yazan ürünleri tüketmemek onun içerisindeki ilave ek şekerlere mutlaka bakmak, içerisindeki katkı maddelerini araştırmak sağlığımız için daha önemli" diye konuştu.

Kan değerlerinin düzenli kontrol edilmesinin şart olduğunu aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Yine takviye konusunda da mutlaka en az 6 ayda bir kan değerlerimize baktırdıktan sonra hekimimizle ya da diyetisyenimizle yapacağımız görüşmeden sonra kullanacağımız takviyelere karar vermek yine burada çok önem taşıyor. Bilinçsizce kullandığımız takviyeler aslında vücudumuza faydadan çok zarar sağlıyor. Amaç uzun sağlıklı bir yaşam tasarlamaksa mutlaka bunlara dikkat ederek olabildiğince uzmanına danışarak etiket okuyarak bir düzen kurmanız, vücudunuzu tanımanız ve ihtiyaçlarına göre hareket etmeniz gerekiyor. O yüzden lütfen sosyal medyada başkalarının kullandığı, başkalarına iyi gelen takviyeleri kullanmayalım."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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