Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nden unlu mamül ve market denetimi

Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçedeki unlu mamül üreten işletmeler ile marketlerde hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler ve halk sağlığını tehlikeye sokan ürünler incelendi.