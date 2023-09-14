Diyarbakır Yenişehir Belediyesi'nden unlu mamül ve market denetimi
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçedeki unlu mamül üreten işletmeler ile marketlerde hijyen denetimi yaptı. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler ve halk sağlığını tehlikeye sokan ürünler incelendi.
Diyarbakır Yenişehir Belediyesi, ilçedeki unlu mamül üreten işletmeler ile marketlerde hijyen denetimi yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir ilçesinde faaliyet yürüten fırın ve marketlerde halk sağlığını korumak amacıyla denetimleri artırdı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ekiplerin denetimleri titizlikle sürdürdüğünü belirterek, gerekli durumlarda işletmelere cezai işlem de uygulandığını belirtti.
Beşikci, "Son kullanma tarihi geçen ürünler, halk sağlığını tehlikeye sokan ürünler gibi birçok konuda detaylı denetimler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.