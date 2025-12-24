Diyarbakır'da meme kanseri taraması yapıldı

Diyarbakır'ın, Çüngüş ilçesinde mobil mamografi aracıyla meme kanseri taraması yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçelerde sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, Çüngüş Devlet Hastanesi önünde mobil mamografi aracıyla ücretsiz meme kanseri taraması gerçekleştirildi.

Kanser taramalarını ilçelere yaymayı hedefleyen ve erken teşhis açısından büyük önem taşıyan bu çalışma ile vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, kanser taramalarını ilçelere kadar ulaştırarak vatandaşların bu hizmetlere erişimini kolaylaştırdıklarını belirtti.

Erken teşhisin kanserle mücadelede en güçlü silah olduğunu bildiren Asiltürk, mobil tarama araçlarıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.