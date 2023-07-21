Diyarbakır'da KETEM Hizmet Binası ve Mobil Mamografi Aracı Hizmete Sunuldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde tamamlanan Kayapınar Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) hizmet binası ve mobil mamografi aracı hizmete açıldı. Vali Ali İhsan Su, sağlık projeleri hakkında bilgi verirken, erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Kayapınar Kanser Erken Teşhis Tarama Eğitim Merkezi (KETEM) hizmet binası ile mobil mamografi aracı hizmete sunuldu.

Merkez Kayapınar ilçesindeki törende konuşan Vali Ali İhsan Su, insan hayatında en önemli şeyin sağlık olduğunu, bunun için de tedbirler aldıklarını söyledi.

"Büyükşehir Belediyemizce mobil aracı aldık ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz, inşallah kırsalda, her alanda kanser teşhislerinde kullanma imkanları olacak. Binamız ise vatandaşlarımızın kanser ile ilgili teşhislerinde yardımcı olacak." diyen Su erken teşhisin önemine işaret etti.

KETEM Kayapınar Şubesinde vatandaşların bilinçlendirilmesi adına eğitim çalışmaları da gerçekleştirileceğini belirten Su il genelinde yapımı süren sağlık projelerine ilişkin de bilgi verdi.

Su, "İlimizde 1000 yataklı şehir hastanemizin yapımı devam ediyor. Yaklaşık 4 milyar lira değerinde. Çermik ilçesinde 50 yataklı devlet hastanemiz bitmek üzere. Ergani ilçesinde 20 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezini tamamladık, hizmete açacağız. Dicle ilçesinde 60, Hani'de 35 yataklı devlet hastanelerinin ihaleleri yapılacak. Lice ve Eğil ilçelerinde 25'er yataklı devlet hastanesi, Kulp'ta ek bina ve Bismil'de 20 ünitelik ağız ve diş sağlığı merkezi yapıyoruz. Sağlığa yönelik ilimizde ne gerekiyorsa hepsini yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman da KETEM hizmet binası ve mobil aracın il ve ilçede vatandaşın kolayca ulaşabileceği bir konumda olduğunu belirtti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ise bu projenin uygulanabilir olmasının sağlık çalışanlarının fedakar çalışmalarıyla olacağını dile getirerek desteğinden dolayı Vali Su ve Kayapınar Kaymakamı Karaman'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kayapınar KETEM hizmet binası ile mobil mamografi aracı kurdele kesilerek hizmete sunuldu.

Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.