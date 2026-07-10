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Bağlar KETEM'de mamografi cihazı hizmete başladı

Bağlar KETEM'de mamografi cihazı hizmete başladı
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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Bağlar KETEM'de yeni mamografi cihazını aktif hale getirdi. 40-69 yaş arası kadınlara yönelik ücretsiz meme kanseri taramalarının kapasitesi artırılarak erken teşhis oranlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında, Bağlar Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM) kurulan yeni mamografi cihazı aktif olarak hizmet vermeye başladı.

Yeni cihazın hizmete alınmasıyla birlikte, meme kanserinin erken teşhisinde büyük önem taşıyan tarama hizmetlerine erişim kolaylaşırken, vatandaşların ücretsiz ve kaliteli sağlık hizmetinden daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor. Özellikle 40-69 yaş arası kadınlara yönelik yürütülen toplum tabanlı meme kanseri taramalarının kapasitesi artırılarak erken tanı oranlarının yükseltilmesi amaçlanıyor. Sağlık Bakanlığının "Koruyan Sağlık" vizyonu doğrultusunda hizmet veren KETEM'lerde, meme, rahim ağzı ve kolorektal kanser taramaları ücretsiz olarak gerçekleştirilirken, erken teşhis sayesinde tedavi başarısının artırılması ve yaşam kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik yatırımların devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Bağlar KETEM bünyesinde hizmete aldığımız yeni mamografi cihazımızla vatandaşlarımızın tarama hizmetlerine erişimini daha da kolaylaştırmış bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığımızın koruyucu sağlık politikaları doğrultusunda ilimizde kanser taramalarının yaygınlaştırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm uygun yaş grubundaki kadınlarımızı ücretsiz tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyoruz."

Vatandaşlarımız KETEM'lere doğrudan başvurarak ücretsiz kanser taramalarından faydalanabiliyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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