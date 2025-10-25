Diyarbakır'da Heimlich Manüvrasıyla Boğulma Tehlikesi Geçiren Kadın Kurtarıldı

'KADININ ŞANSI 3 HEKİMİN ORADA OLMASIYDI'

Diyarbakır'da 4'üncü Doğu Dahiliye Kongresi öncesi otel restoranında kahvaltı yaparken nefes borusuna zeytin kaçan kadını Heimlich manevrasıyla kurtaran Doç. Dr. Eşref Araç, "Kahvaltıdayken otel misafirlerinden bir hanımefendinin öksürmeye başladığını gördüm. Hızlıca hanımefendiye yaklaştığımda artık nefes almıyor, kahvaltı yaparken yediği zeytin ya da oradaki yiyeceklerden birisi boğazına kaçmıştı. Etraftakiler ona müdahale etmeye çalıştılar ama hemen Heimlich manevrası yaptım. Heimlich manevrasından sonra hasta tamamen rahatladı. Normal nefes almaya başladı ve yaşamına devam etti. Kahvaltı yapmaya devam etti. Siz o sırada müdahale etmezseniz hayatını kaybedebilecek bir hastayı, bir dakikalık bir işlem olmayan bir müdahaleyle hayata tekrar döndürebilirsiniz. Belki bu arkadaşımızın şansı orada olan 3 hekim arkadaş olmamız ve Doğu Dahiliye Kongresi'nin orada düzenlenmiş olması" dedi.

'HERKES ÖĞRENMELİ'

Heimlich manevrasını herkesin öğrenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Araç, "Ama bunu hekim, sağlıkçı olmayan herkes yapabilir. Hastanın arkasına geçerek iki elini birleştirip, 'Epigastrik bölge' dediğimiz hemen kaburgaların altına yerleştirerek arkasında sıkıca bir basınç uyguladığınızda, basıncın artışına bağlı olarak soluk borusundaki yabancı maddenin, gıdanın dışarı çıkmasını sağlıyor. Bu da hastanın tekrar soluk almasını sağlıyor. Mutlaka herkesin bunu öğrenmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,