Diyarbakır'da Hastane Afet Planı Tatbikatı Gerçekleştirildi

DİYARBAKIR'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, Olası Hastane Afet Planı (HAP) kapsamında 'bomba tehdidi ve tahliye' konulu geniş çaplı bir tatbikat gerçekleştirildi.

Hastane Başhekimliği koordinasyonunda düzenlenen tatbikata, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi Rektörlüğü Sivil Savunma Birimi ekipleri katıldı. Tatbikat, olası afet ve kriz durumlarında hastane yönetimi ile personelin hızlı ve doğru karar almasını sağlamak, can, mal ve çevre güvenliğini korumak amacıyla gerçekleştirildi. Senaryo gereği hastaneye bomba ihbarı yapılmasının ardından, acil durum yönetimi devreye girdi. Hastalar ve personel güvenli şekilde tahliye edilirken, ekipler koordineli biçimde olay yerine yönlendirildi. Müdahale ve yönlendirme süreçleri başarıyla tamamlanarak, olası tehdit anlarında uygulanacak adımlar test edildi. Tatbikatın sonunda, ekiplerin refleks ve koordinasyon kabiliyeti değerlendirildi. Yetkililer, bu tür uygulamaların olası acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Haber- Kamera: Selim KAYA / DİYARBAKIR,