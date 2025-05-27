Diyarbakır'da Göçmen Sıçan Araştırması Başladı

Diyarbakır'da Göçmen Sıçan Araştırması Başladı
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Çin'in kuzey kesimlerinden gelen kahverengi sıçan (Rattus norvegicus), Diyarbakır'daki bir gölette görüntülendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, ekibiyle birlikte fare türlerinin incelenmesi amacıyla bölgeye geldi.

ÇİN'in kuzey kesimlerinde yaşayan ve kargo gemileri ile sahil kentlerine yayılan kahverengi sıçan (Rattus norvegicus), ocak ayında Diyarbakır'da DHA muhabiri Selim Kaya tarafından bir gölette görüntülendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen ve ekibi kente gelerek farelerin yaşadığı gölet çevresinde çalışma yaptı.

Çin'in kuzey kesimlerinde yaşayan, kargo gemileri ile Antarktika dışında bütün ana karalarda sahil kentlerine yayılan, 'göçmen sıçan' olarak da bilinen kahverengi sıçan (Rattus norvegicus), Diyarbakır'daki bir gölette ocak ayında DHA Muhabiri Selim Kaya tarafından görüntülendi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, fareleri incelemek üzere Diyarbakır'a ekibiyle birlikte gelerek, sahada çalışmalar yaptı.

'TÜRÜN NE OLDUĞUNU BU ÇALIŞMAYLA ORTAYA KOYMUŞ OLACAĞIZ'

Göletin çevresinde örneklerin alınması için kapanlar açtıklarını belirten Prof. Dr. Sözen, "Ekibimle birlikte Türkiye'deki küçük memeli canlıları inceliyoruz. Bu grup genel olarak fareler dediğimiz grup. Şu anda TUBİTAK Projesi kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne gelmiş bulunmaktayız. Bu arazi çalışmalarımızda Gaziantep'ten başladık. Şu anda Diyarbakır'a geldik. Buradan Mardin'e gidip sonra Adıyaman üzerinden tekrardan Zonguldak'a döneceğiz. Bu bölgelerde hem tarım alanlarında, yerleşim yerlerinde, yerleşim yerlerinden uzak dağlık alanlarda, ormanlık alanlarda kapanlar kurarak fare örneklerini yakalayıp Türkiye'nin Güneydoğu'sunda yayılış gösteren fare türleri ve bunların yayılışlarını belirlemeye çalışacağız. Aynı zamanda bu farelerden bazıları doku örnekleri alıp bu farelerden insanlara bulaşabilecek potansiyel hastalıklar olup olmadığını belirlemeye çalışacağız. Bu gölet, daha önce Demirören Haber Ajansı'nın bir haberi olmuştu, o zaman dikkatimizi çekmişti. Göletin çevresinde fotoğraflanmış olan fare çeşitleri vardı. Biz bunun sıçan olduğunu düşünüyorduk. Ama kesin tür teşhisi için bir iki tane örnek yakalamak istedik. O yüzden şu anda da göledin etrafına birkaç tane kapan kurup birkaç tane örnek yakalamak istiyoruz. Türün ne olduğunu bu çalışmayla ortaya koymuş olacağız" dedi.

Haber- Kamera: Selim KAYA-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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