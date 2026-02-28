Haberler

Bingöl'de ambulans helikopter, diyaliz hastası için havalandı

Güncelleme:
Bingöl'ün Genç ilçesindeki İmece mezrasında rahatsızlanan 70 yaşındaki diyaliz hastası, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bölgede ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hastanın sağlık durumu iyi.

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada rahatsızlanan 70 yaşındaki diyaliz hastası, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Genç ilçesine bağlı Kepçeli köyü İmece mezrasında rahatsızlanan kronik böbrek yetmezliği bulunan 70 yaşındaki diyaliz hastası için yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezraya ulaşım sağlanamayınca, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hava Operasyon Merkezi (SAHOM) ile yapılan koordinasyonun ardından bölgeye ambulans helikopter sevk edildi. Olumsuz hava şartlarına rağmen mezraya iniş yapan ambulans helikopterdeki sağlık ekipleri, hastayı alarak Genç İlçe Jandarma Komutanlığı pistine getirildi. Burada hazır bekleyen sağlık ekibine teslim edilen hasta, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
