Diyabet Okulu Nisan mezunlarını verdi

Erzurum Şehir Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Diyabet Okulu, Nisan ayı eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerlerini düzenlenen törenle mezun etti.

Hastane uzman hekimleri, diyetisyenleri ve diyabet hemşireleri tarafından verilen kapsamlı eğitimlerle; hastalara diyabetle yaşamayı öğrenmeleri, doğru beslenme alışkanlıkları kazanmaları ve hastalıklarını etkin bir şekilde yönetebilmeleri hedeflendi.

"Diyabetle Barışık Bir Yaşam"

Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi. Mezun olan hastalar, artık kan şekerlerini nasıl kontrol altında tutacaklarını, egzersizin önemini ve ilaç kullanımında dikkat edilecek hususları çok daha iyi biliyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum Şehir Hastanesi olarak, halkımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak için eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
