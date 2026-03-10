Dikili Devlet Hastanesi yeni binasında hizmet vermeye başladı

İzmir'in Dikili ilçesinde yapımı tamamlanan 75 yataklı devlet hastanesi hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 bin 10 metrekare açık alan ve 3 bin 969 metrekare kapalı alan üzerine kurulan, 4 kattan oluşan yeni hastane binası hasta ve sağlık çalışanlarının konforu gözetilerek tasarlandı.

Hastanede 14 bakslı, 2 terapi ve rehabilitasyon odalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi, 15 yataklı acil servis, 10 üniteli hemodiyaliz merkezi, 20 poliklinik odası, 2 Sancılı Doğum Lohusa (SDL) odalı doğumhane, 5 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi, 4 kuvöz kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi ile 3 ameliyathane salonu yer alıyor.

Bilgisayarlı tomografi, ultrason, röntgen ve kemik dansitometresi gibi modern görüntüleme cihazlarının bulunduğu hastanede palyatif bakım biriminin de bulunduğu 3 servis hizmet verecek.

Binada 26 tek kişilik nitelikli oda ile 14 çift kişilik oda da yer alıyor.

" İzmir'de sağlık yatırımlarımız aralıksız sürüyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir İl Sağlık Müdürü Ayhan Kul, kent genelinde sağlık yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Yeni Dikili Devlet Hastanesi'nin bölgede yaşayan vatandaşlar için önemli sağlık hizmeti vereceğini aktaran Kul, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak, tanı ve tedavi süreçlerini daha hızlı ve etkin hale getirmek öncelikli hedefimizdir. Yeni Dikili Devlet Hastanemizin ilçemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.