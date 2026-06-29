Patologlar ve mühendisler dijital patolojinin geleceğini konuştu

Memorial Patoloji ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen "Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları" serisinin ilk oturumu gerçekleştirildi. Patoloji uzmanları, mühendisler, akademisyenler ve teknoloji geliştiricilerini aynı platformda buluşturan toplantı serisi, dijital patolojide ortak bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Sağlıkta dijital dönüşümün önemli başlıklarından biri olan dijital patoloji alanında yeni bir iş birliği platformu hayata geçirildi. Memorial Patoloji ile İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü öğretim üyelerinin ortak çalışmasıyla düzenlenen "Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları" serisinin ilk oturumu, 27 Haziran'da Memorial Bahçelievler Hastanesi'nde yapıldı. Toplantıda, tanı süreçlerinin standardizasyonu, hasta güvenliği, hız ve doğruluk açısından dijital patolojinin sunduğu imkanlar ele alınırken, yapay zeka destekli analiz sistemlerinin patoloji pratiğine katkıları değerlendirildi.

Dijital patolojide ortak dil oluşturulacak

Toplantının ilk oturumunda dijital patolojinin temel kavramlarından yapay zeka terminolojisine, dijital iş akışından görüntü analiz programlarına kadar birçok konu ele alındı. Program kapsamında QuPath uygulamaları gerçekleştirilecek ve patologlarla mühendislerin ortak çalışma kültürünü geliştirecek oturumlar düzenlendi.

Beş oturum olarak planlanan bilimsel seri boyunca; dijital patoloji altyapıları, yapay zeka uygulamaları, veri hazırlama süreçleri, algoritma validasyonu, açıklanabilir yapay zeka, patolog-mühendis iş birlikleri ile ortak Ar-Ge projeleri gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı.

Memorial CEO'su Bora Uludüz: "Sağlıkta dijital dönüşüm bilgi paylaşımıyla güçlenir"

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, sağlıkta dijitalleşmenin yalnızca teknolojik yatırım değil, aynı zamanda bilimsel iş birlikleriyle mümkün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Memorial olarak sağlıkta dijital dönüşümü yalnızca kendi kurumumuz için değil, ülkemizin sağlık ekosistemi için değer üreten bir süreç olarak görüyoruz. Patoloji alanında gerçekleştirdiğimiz dijital dönüşümün bugün bilimsel paylaşım platformlarına dönüşmesi bizim için son derece kıymetli. Üniversiteler, mühendisler ve hekimlerle birlikte geliştireceğimiz ortak projelerin hem bilimsel üretime hem de hastalarımıza sunulan sağlık hizmetinin kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Prof. Dr. İlknur Türkmen: "Dijital patoloji güçlü bir ekosistem gerektiriyor"

Memorial Patoloji Kurucu Hekimi ve Koordinatörü Prof. Dr. İlknur Türkmen, dijital dönüşümün yalnızca teknoloji yatırımıyla sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Dijital patoloji; yazılım, donanım, veri yönetimi, yapay zeka ve klinik deneyimin aynı çatı altında buluştuğu çok disiplinli bir alan. Ayrıca YZ algoritmalarının günlük rutinimize girdiği günümüzde, bu sürecin mühendisler olmadan ilerlemesi mümkün değil. Bu nedenle güçlü bir ekosistem oluşturmak büyük önem taşıyor. Amacımız yalnızca kendi deneyimimizi paylaşmak değil; patologlar, mühendisler, akademisyenler ve sektör temsilcilerini aynı platformda buluşturarak birlikte öğrenen ve geliştiren sürdürülebilir bir bilimsel yapı oluşturmak. Dijital Patoloji ve Yapay Zeka Toplantıları'nı da bu vizyonun önemli bir adımı olarak görüyoruz."

Bilimsel iş birlikleri büyüyecek

Memorial Sağlık Grubu, dijital patoloji alanındaki yatırımlarını yapay zeka uygulamaları, üniversite iş birlikleri ve Ar-Ge projeleriyle geliştirmeye devam ederken, başlatılan bu bilimsel toplantı serisiyle Türkiye'de dijital patoloji alanında ortak bilgi üretimini destekleyen sürdürülebilir bir platform oluşturmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı