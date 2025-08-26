Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktor ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı. Ekol TV Gaziantep Muhabiri Kübra Taşkıran'ın aktardığına göre; gerginlik, sözlü tartışmanın büyümesiyle tırmandı.

DOKTOR ÇİLEDEN ÇIKTI

Bu sırada bir hasta baygınlık geçirerek yere düştü. Yakınları ise doktora tepki göstermeye devam etti. Olay esnasında sinirlenen doktorun çileden çıktığı ve hasta yakınlarının üzerine yürüdüğü görüldü.

"DOKTOR HASTAYA ŞİDDET UYGULUYOR"

Hasta yakınlarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, "Doktor hastaya şiddet uyguluyor. Bak annem yerde yatıyor. Sonra da 'doktora şiddet uygulanıyor' diyorlar" ifadeleri dikkat çekti.