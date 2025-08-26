Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Güncelleme:
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde doktor ile hasta yakınları arasında tartışma çıktı. Olay sırasında bir hasta baygınlık geçirirken, sinirlenen doktorun çileden çıkarak hasta yakınlarının üzerine yürüdüğü görüldü. Cep telefonu görüntülerinde, yakınların "Doktor hastaya şiddet uyguluyor" sözleri dikkat çekti.

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görevli bir doktor ile hasta yakınları arasında tartışma yaşandı. Ekol TV Gaziantep Muhabiri Kübra Taşkıran'ın aktardığına göre; gerginlik, sözlü tartışmanın büyümesiyle tırmandı.

DOKTOR ÇİLEDEN ÇIKTI

Bu sırada bir hasta baygınlık geçirerek yere düştü. Yakınları ise doktora tepki göstermeye devam etti. Olay esnasında sinirlenen doktorun çileden çıktığı ve hasta yakınlarının üzerine yürüdüğü görüldü.

"DOKTOR HASTAYA ŞİDDET UYGULUYOR"

Hasta yakınlarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, "Doktor hastaya şiddet uyguluyor. Bak annem yerde yatıyor. Sonra da 'doktora şiddet uygulanıyor' diyorlar" ifadeleri dikkat çekti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCevap :

Üzerine yürümenin nereşi şiddet uygulamak laftan anlamayan hastalar deli etmiştir doktoru. Arıza insan çok !

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTANJU BOZKAYA:

Allah doktorların yardımcısi olsun kadının sesi kulaklarımı sağır etti

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
