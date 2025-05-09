Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi önünde yerde yatan bir vatandaşın görüntüsü büyük tartışma yarattı. Görüntüyü paylaşan kadın, "Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık" diyerek duruma tepki gösterdi. Olay, duyarsızlık eleştirilerini beraberinde getirdi.

İstanbul Okmeydanı'ndaki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi önünde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Görüntülerde hastane acil servisi önünde yere uzanmış halde yatan bir vatandaşa çevredekilerin duyarsız kalması dikkatlerden kaçmadı.

"BÖYLE ÇEKİP ATANLARA KIZIYORDUM AMA..."

O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın "Adam acilin önünde bu şekil yatıyor. Herkes de kendi halinde. Böyle çekip atanlara kızıyordum ama yazık" notunu düşerek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

"İNSANLIK NEREDE KALDI?"

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar ve toplumsal duyarsızlık üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Görüntülere çok sayıda kullanıcı "İnsanlık nerede kaldı?" ve "Bu manzara içimizi sızlattı" şeklinde tepkiler verdi.

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMalatyalı:

Eskide kuyrukta beklerdik ama muayenede olurduk şimdi randevu bile alamıyoruz. Gerçekler bu maalesef. Gelinen nokta

Yorum Beğen139
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVatan Daş:

6 ay sonraya gün vermişlerdir. Ondan kendini yerlere atmıştır. Nankörler işte nolucak sanki hastanede sıra bekliyor.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTroll skci:

herkez sesizce makarnasini yiyor ??

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

danismada oturan insanların rahatlığı aşağılık durumun özeti

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut güneş:

herşey Akp yonetımının suçu

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Herkes bir kaç ay sonra randevu verildiğini söylemiş yalan söylemekte üstünüze yok ahlaksızlar ben dün akşam randevu aldım mhrsden ağız ve diş sağlığı muayenesi için bugün de randevuya geldik

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Toplum para delisi oldu insanlar babasını görmez hale geldi

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Victor Osimhen, Jardel'in rekorunu kırıyor

Sadece 1 gol kaldı! Jardel'in rekoru tarihe karışıyor
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Şarkıcı Begüm Polat'a yasa dışı bahis soruşturması

Programda kullanılan bardak başını yaktı! Savcılık harekete geçti
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.