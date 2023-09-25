Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uzun, Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne katıldı

Medical Point Gaziantep Hastanesi, dermatoloji kadrosunu güçlendirmek için Dr. Mehmet Uzun'u kadrosuna dahil etti. Uzun, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olup, birçok yerde görev yapmış ve birçok bilimsel araştırma ve yayına imza atmıştır.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Uzun, Medical Point Gaziantep Hastanesi kadrosuna katıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi dermatoloji kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda, Uzm. Dr. Mehmet Uzun hastanenin dermatoloji bölümünde hasta kabulüne başladı.

Uzun, 2014'te Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Uzmanlık eğitimini 2019'da Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'nde tamamlayan Uzun, Türkiye'nin birçok yerinde görev yaptı.

Uzun, sırasıyla 2019-2020 yılları arasında Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2020-2021'de Şanlıurfa Mehmet Akif inan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde, 2021-2022'de İslahiye Devlet Hastanesi'nde dermatoloji uzmanı olarak görev yaptı. Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede bir yıl görev yapan Uzun'un, birçok bilimsel araştırma ve yayını literatürde yer alıyor.

2018'de 11.Türk Dermatoloji Derneği Kış Okulu'nda gerçekleştirilen en iyi sözlü olgu sunum ödülü bulunan Uzun'un ilgi alanları arasında, mantar, alerji, saç, deri, ter, tırnak, dil hastalıklarının yanı sıra akne, siğil, ürtiker (kurdeşen), kaşıntı, ağız içi yaralar ile kozmetik sorunlara ait tanı ve tedavi yöntemleri yer alıyor.

Dermatoloji kliniğinde uygulanan tedavi yöntemleri ise "Kriyoterapi" (soğuk Gaz Uygulama), "Koter" (yakma), "Dikişle Ben ve Kist Alımı", "Kısmi Tırnak Çekimi", tırnak ipi uygulaması, botoks, dolgu, gençlik aşısı, somon DNA, PRP ve mezoterapi olarak öne çıkıyor.