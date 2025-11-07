Dereli Kaplıcaları, Soğuk Havaların Şifa Kaynağı

KÜTAHYA'daki Dereli Kaplıcaları soğuk havalarda şifa kaynağı oluyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, kaplıca suyuna girip, soğuk havalarda hem ısınıyor hem de hastalıklarına şifa buluyor.

Emet ilçesi Günlüce köyü sınırlarındaki Dereli Kaplıcaları, doğal şifa kaynağı olarak, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Sadece Kütahya ve çevre illerden değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de vatandaşlar, termal turizmden faydalanmak için kaplıcaya geliyor. Termal yetkilileri ise vücut direncini artırmak ve özellikle romatizmal hastalıkların ağrısını gidermek için tercih edilen kaplıca suyunun, hastalık tedavisinde doktor tavsiyesiyle faydalanılması gerektiği konusunda misafirlerini uyarıyor.