Depremzedelerin tedavi gördüğü hastanede duvarlar resimlerle renklendirildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, gönüllüler tarafından hastanede tedavi gören çocukların duvarları resimlerle renklendirildi. Bu sayede çocuklar, tedavi sürecinde daha mutlu ve rahat hissediyorlar.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da gönüllüler, hastaneye gelen depremzede çocukların tedavi görecekleri alanlarda kendilerini masal dünyasında hissetmeleri için duvarları çeşitli resimlerle renklendiriyor.

Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yetkilileri, depremlerin ardından hastanede başlatılan yenileme çalışması kapsamında Kadın Doğum ve Çocuk Binası Çocuk Acil bölümünün duvarlarını depremzede çocukların hastaneye geldiklerinde yaşadığı korku ve tedirginliği yenmeleri ve daha mutlu sağlık hizmeti almalarını sağlamak için farklı şekilde tasarlamayı planladı.

Bu kapsamda Her Şey Bir Gülücük İçin Derneği gönüllüleri ile iletişime geçen hastane yetkilileri, Adana'dan Malatya'ya gelen gönüllüler Neslihan Kuş, Zekeriya Soydan, Metehan Yeltekin ve Ayşe Yıldız'ı kentte ağırlamaya başladı. Gönüllüler, çocuk acil servisin duvarlarına, çocuk hastaların ilgisini çekecek, duydukları acıyı hafifletecek, hayal dünyalarına uygun çizimler yaptı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kadir Uçkaç, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birinin Malatya olduğunu söyledi.

Kentte birçok vatandaşın hayatını kaybetmesine şahit olduklarını anlatan Uçkaç, hayatta kalanların da çok ciddi stres yüküyle baş etme durumunda kaldığını ifade etti.

"Şahane bir eser ortaya çıktı"

Uçkaç, depremin yaşattığı strese en çok çocukların maruz kaldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Hastanemizin tamirat, tadilatını yaparken böyle bir fikir gelişti. Çocukların en azından tedavi aldıkları yerde eğlenceli zaman geçirebilmeleri daha renkli bir yerde tedavi alabilmeleri için bir proje geliştirdik. Dört arkadaşımız, 4 gün boyunca hiçbir ücret talep etmeden deprem bölgesindeki çocuklara destek olmak amacıyla projelerimize destek oldu. Şahane bir eser ortaya çıktı. Çocukların bu süreçte çok ciddi olumlu tepkileri var. Özellikle kan alma birimine yaptığımız resimleri incelerken çocukların ağlama süreleri ve sayıları düştü. Çocuklar resimleri incelerken damar yolları açılıyor, ilaçları takılıyor, farkına varmadan tedavilerini alıyorlar. Bu çok olumlu bir geri bildirim oldu bizim için."

"Ağlayarak hastaneye giren çocuklar gülerek çıkıyor"

Gönüllü Neslihan Kuş ise derneklerinin "Dünyayı Renklendiriyoruz" projesi kapsamında depremden etkilenen Malatya'da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hastanenin duvarlarını renklendirdiklerini anlatan Kuş, "Depremzede çocuklara motivasyon sağlamak için çalışma yaptık. Çizimleri çocuklarla beraber yaptık ve çok fazla olumlu dönüşler aldık. (Artçı depremler) Deprem anında da boyama yapıyorduk. Geri geldiğimizde çocuklar resimlere bakıyordu, depremin hiç farkında bile olmadılar. O yüzden mutluyuz. Derneğimizin amacı çocuk dostu alanlar yaratmak." dedi.

Kuş, çalışmalarına olumlu geri dönüşlerin olduğunu dile getirerek, "Çocuklar hastaneye hem tedavi olacakları için hem de deprem nedeniyle tedirgin giriyor. Ancak ağlayarak hastaneye giren çocukların gülerek çıktığını ya da dikkatlerinin dağıldığını gözlemliyoruz." diye konuştu.