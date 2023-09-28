Depremzede Anne, Oğlu İçin Şeker Ölçüm Sensörü İstiyor

Kahramanmaraş'ta 10 yaşındaki oğlu diyabet hastası olan depremzede Hatice Demir, oğlu için iğnesiz kullanılabilen şeker ölçüm sensörü istiyor.

Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta oğlu diyabet hastası olan Hatice Demir, çocuğunun şekerini ölçebilmek için günde 10-15 kez parmağını delmek zorunda kalıyor. Geceleri uykusunda dahi şeker ölçümü için parmağını delerek ölçüm yaptıklarını dile getiren anne Demir, diyabetli çocukların bir nebze olsun uykularında rahat uyumaları için verilen sensör sözünün hızlandırılmasını istedi. Diyabetli çocuğu olan ailelerin şeker ölçüm sensörüne çok ihtiyacı olduğunu dile getiren Demir, "10 yaşında oğlum var, diyabetli. 2.5 yıl oldu tanı olalı. Sesimizin duyulmasını istiyoruz artık. Çocuklarımızın bir nebze de olsa parmakları delinmesin, yorulmasın diye sesimizin Sağlık Bakanlığı tarafından duyulmasını istiyoruz. Geceleri uykusunda da ölçüyoruz. Saat 03.00'te herkes rahat uykusunda uyurken, bu çocukların şekerlerinin düşmesi veya yükselme ihtimali yüksek olduğu için bir nebze olsa uykusunda rahat uyusun, normal arkadaşları gibi zorlanmadan hayatlarına devam etsin istiyoruz. Çocuklarımızın sensörlerle daha rahat etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Parmakları rahat etsin, canları yanmasın"

Çocuğunun artık canının yanmamasını istediğini belirten anne Demir, "Sensör geldi, Sağlık Bakanlığı tarafından depremden sonra belirli birkaç aileye takıldı. Bazılarına takıldı, o da çözüm değil. Okuldan her an telefon gelecek çocuğun şekeri yüksek veya düşük diye. Anne veya baba ikimizden birimiz mutlaka okul yakınında beş dakika gibi bir zamanda olacak mesafede olmamız gerekiyor. Çocuklarımızın hayatı biraz daha kolaylaşsın, biraz daha canları yanmasın, parmakları rahat etsin istiyoruz" dedi. - KAHRAMANMARAŞ