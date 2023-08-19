Depremde enkaz altından kurtulan genç kadının yaşam savaşı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde kaldığı binanın enkazından 9 saat sonra kurtarılan Gamze Karaman'ın (23), vücudundaki ezilmelere rağmen, yeni bir deprem korkusuyla hastaneden taburcu olduktan sonra bu kez kalbi durdu. Yaşam destek ünitesine bağlanan, kesilmesi planlanan ayakları kurtarılan Karaman, 4,5 ay süren yaşam savaşını kazandı. Serviste fizik tedavi gören Gamze Karaman'ın ailesi, onun ayağa kalkıp, hastaneden çıkmasını umutla bekliyor.

İskenderun'da özel bir şirkette çalışan Gamze Karaman'ın, Mustafa Kemal Mahallesi'nde en üst katında oturduğu 4 katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde çöktü. Karaman ve 6 ay önce evlendiği eşi Ahmet Karaman (26) enkaz altında kaldı. Yakınlarının çabalarıyla 9 saat sonra kurtarılan Karaman çiftçi hastanede tedaviye alındı. Ahmet Korkmaz ile kolon altında kaldığı için vücudunda ezilmeler olan Gamze Karaman, ilk müdahalelerinin ardından deprem korkusuyla hastaneden kendi istekleriyle taburcu oldu. Eşi ile otomobilde kalan genç kadın, kısa süre sonra yeniden fenalaşınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Acil Servis'te Gamze'nin kalbi durdu. Yapılan müdahale ile kalbi tekrar çalıştırılan genç kadın, ambulans uçakla Ankara'da özel bir hastaneye sevk edildi. Ezilmeler nedeniyle ayaklarının kesilmesi gündeme gelen Gamze Karaman, yaşam destek ünitesine bağlandı. 4,5 ay süren tedavi ile hayata tutunan ve ayakları da kurtarılan Karaman, servise alındı. Sağlık durumu gün geçtikçe düzelen Gamze Karaman, vücudunda kalan hasar nedeniyle henüz ayağa kalkamadı.

'VÜCUDU ŞİŞTİĞİ İÇİN AYAKLARI KESİLEBİLİRDİ'

Eyüp-Gül Unutkan çifti, Ankara'da tedavisi süren kızları Gamze'nin eski sağlığına kavuşarak hastaneden çıkacağını günü umutla bekliyor. Enkazdan 9 saat sonra kurtarılan kızının deprem korkusuyla hastanede kalmak istemediğini, bunun üzerine çıkartıldıktan sonra otomobilde kaldıklarını anlatan anne Gül Unutkan, "Çok su isteyip fenalaşınca hemen hastaneye ikinci kez götürdük. Acile geldiğimizde hiç iyi değildi. Kalbi bir anda durdu. Doktorların mücadelesi sonrası yeniden hayata döndü. Ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buraya geldiğimizde kızımın durumu iyi değildi. Ambulans uçakla Ankara Bilkent Hastanesi'ne götürdüler. Burada vücudu şiştiği için ayaklarının kesilme ihtimalinin olduğunu söylediler, yıkıldık. Ama nefes alsın, hayata tutunsun istiyorduk. 4,5 ay yaşam destek ünitesine bağlı kaldı. Şu anda kızımın mucize bir şekilde durumu her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Ayakları da kurtarıldı, fizik tedavi görüyor, inşallah yürüdüğünü de göreceğiz? dedi.

'ELLERİMİZLE KAZIYARAK ÇIKARDIK'

Depremin ardından şebeke çekmeyince kızına ulaşamadıklarını anlatan Eyüp Unutkan ise yaşadıklarını şöyle anlattı: "Kızımıza ulaşmaya çalıştık ama telefonlar çekmiyordu. Evlerine doğru araçla yola çıktık. Mahalleye yaklaştığımızda evlerin yıkıldığını gördük. Deprem gününde inanamadık. Herkes kendi kıyametini yaşamış gibi oldu. Mahalleye gittiğimizde kızımın apartmanını tespit etmemiz bile zaman aldı. Binası yerle bir olmuştu. Bir baba olarak o binayı kaldırıp, silkeleyip çocuğumu oradan çıkarmak istedim. Yakınlarımızla bir anda kalabalık olduk ve kızımla damadımı kendi imkanlarımızla bulduğumuz balyozlarla ellerimizle kazıyarak 8-9 saat sonra çıkartabildik. Şu anda onların yaşıyor olması bizim için bir mucize. Allah'ın bir lütfu" dedi. (DHA)