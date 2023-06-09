Kahramanmaraş merkezli depremde iki bacağını da kaybeden Abdurrahman Aydın (18), depremden önce başladığı tüplü dalıştan vazgeçmedi. Aydın, hedefinin daha nitelikli protez bacaklara sahip olduktan sonra hayallerinin peşinden gitmek olduğunu söyledi.

Depremde bacaklarını kaybetti, dalıştan vazgeçmedi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde iki bacağını da kaybeden Abdurrahman Aydın (18), depremden önce başladığı tüplü dalıştan vazgeçmedi. Depremde annesi Betül Günyaşar'ı da (40) kaybeden Aydın, fırsat buldukça dalış yapmaya devam ederek, yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Aydın, hedefinin daha nitelikli protez bacaklara sahip olduktan sonra hayallerinin peşinden gitmek olduğunu söyledi.

Abdurrahman Aydın, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme, Hatay'da annesi Betül Günyaşar ile yaşadığı evde yakalandı. Enkazda kalan anne ve oğlu, 15 saat sonra yaralı kurtarıldı. Hatay'da hastaneye kaldırılan Abdurrahman Aydın'ın, 3 gün sonra bacakları kesildi. Annesi ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdurrahman Aydın, daha sonra ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilerek Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Burada yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan Aydın, taburcu edildi.

Aydın, depremde kaybolan 'Gece' isimli kedisinin ise faciadan 115 gün sonra bulunduğunu, kedisine kavuştuğu için de çok mutluğu olduğunu belirtti.