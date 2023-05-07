Deprem ve hafriyat kaynaklı toz astım ataklarını tetikliyor

ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı, Türk Toraks Derneği Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Ezgi Özyılmaz, depremin ardından yıkım ve hafriyat kaynaklı oluşan yoğun toz nedeniyle, astımlı hastalarda görülen atakların yüzde 20 oranında arttığını söyledi.

Türk Toraks Derneği, Dünya Astım Günü dolayısıyla Atatürk Parkı'nda astım hastaları ile bir araya geldi. Renkli balonlar taşıyan katılımcılar 'Toz yok sağlık var', 'Dumansız hava tozsuz hava', 'Sağlıklı yaşam dumansız hava' yazılı pankartlar açtı. ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı, Türk Toraks Derneği Çukurova Şube Başkanı Prof. Dr. Ezgi Özyılmaz, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre astımın, tüm dünyada 339 milyon kişiyi etkileyen, her yıl 400 binden fazla kişinin ölümüne neden olan son derece ciddi bir akciğer hastalığı olduğunu belirtti. Prof. Dr. Özyılmaz ilaç tedavisi ile birlikte, temiz hava solumanın, egzersiz yapmanın ve obezitenin önüne geçmenin de astım kontrolünde çok önemli olduğunu anlattı.

"Bu hastalıkların artış nedeni deprem dolayısıyla yoğun toza maruz kalmaları ve enkaz kaldırma çalışmaları sırasında havaya saçılan asbest olacaktır. Bu nedenle ilerleyen dönemde akciğer kanserinin ve KOAH rahatsızlığının ciddi şekilde artacağını düşünüyoruz. Astım hastalarının, deprem bölgelerinde tozların yoğun olduğu yerde kalmaması gerekiyor. Eğer imkanlar el vermiyorsa maske kullanmaları faydalı olabilir. Onun dışında normal kilolarını korumaları, günde 30 dakika haftada 5 gün yürüyüş yaparlarsa sadece astım değil bütün nedenlere bağlı ölüm riskini çok ciddi şekilde azaltmış olurlar."