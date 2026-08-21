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Denizli Devlet Hastanesi'nde 5 bölüm taşınıyor

Denizli Devlet Hastanesi'nde 5 bölüm taşınıyor
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Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren KBB, Göz, Jinekolojik Onkoloji ve Yetişkin Alerji poliklinikleri ile bağlantılı servisler, 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Acil Durum Hastanesinde hizmet vermeye başlayacak.

Denizli Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren KBB, Göz, Jinekolojik Onkoloji ve Yetişkin Alerji poliklinikleri ile bağlantılı servisler, 24 Ağustos Pazartesi gününden itibaren Acil Durum Hastanesinde hizmet vermeye başlayacak.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Denizli Devlet Hastanesindeki bazı bölümlerin hizmet vereceği yeni yerleşkeye ilişkin duyuru yayımlandı. Yapılan planlama doğrultusunda hastanedeki bazı poliklinik, servis ve yoğun bakım ünitelerinin yeri değiştirildi. Yapılan açıklamada, 24 Ağustos 2026 Pazartesi gününden itibaren Kulak Burun Boğaz, Göz Hastalıkları, Jinekolojik Onkoloji ve Yetişkin Alerji polikliniklerinin taşınacağı belirtildi. Ayrıca KBB ve Göz servisleri ile bu bölümlere ait ameliyathanelerin ve Erişkin Yoğun Bakım ünitesinin de yeni adresinde olacağı ifade edildi. Belirtilen tarih itibarıyla söz konusu tüm bölümlerin ve birimlerin, Karahasanlı Mahallesi'nde bulunan Acil Durum Hastanesinde vatandaşlara hizmet sunmaya başlayacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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