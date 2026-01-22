Haberler

Beyin ölümü gerçekleşti; organları 7 kişiye umut oldu
Denizli'de bir trafik kazasında yaralanan Ali Körnes'in beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi, Körnes'in organlarını bağışlayarak 7 kişiye yeni bir hayat imkanı sundu.

DENİZLİ'de trafik kazasında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Ali Körnes'in (49) organları, ailesi tarafından bağışlandı. Körnes'in alınan 2 böbrek, kalp, ince bağırsak ve karaciğeri ile 2 korneası, 7 kişiye umut oldu.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 13 Ocak'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Ali Körnes, Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakıma alınan Körnes'in, 9 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine hastanenin organ bağışı koordinatörlüğü ekipleri, Körnes'in ailesiyle görüşüp, organlarının bağışlanmasına ikna etti. İzmir'den gelen ekip, Ali Körnes'in 2 kornea, 2 böbrek, kalp, ince bağırsak ve karaciğeri operasyonla aldı. Körnes'den alınan organlar, İzmir ve Muğla'ya gönderildi. İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk, Körnes'ten alınan organların 7 hastaya yeni bir yaşam imkanı verdiğini belirtip, "Her bağış, kelimenin tam anlamıyla yeni bir hayat demektir. Denizli'de 2025 yılında tespit edilen 27 beyin ölümüne karşılık 13 kişinin organları bağışlandı. 2026 yılının ilk bağışı da bu yapılan bağışla bugün gerçekleşti ve 7 hastaya umut oldu" dedi.

