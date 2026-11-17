Denizli'de böbrek nakliyle sağlıklı yaşama kavuşan iki kadın, sık sık diyaliz tedavisi gören hastalarla bir araya geliyor, katıldıkları farkındalık etkinlikleriyle de organ bağışını teşvik ediyor.

Denizli'de yaşayan Merve Kulalı (35), 7 yaşındayken böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedaviye başladı. Yaklaşık 7 ay diyalize giren Kulalı'ya annesinden böbrek nakli yapıldı. Annesinin bağışladığı organla 20 yıl yaşamını sürdüren Kulalı, nakledilen böbreğin işlevini yitirmesi üzerine yeniden tedavi sürecine girdi.

Bu süreçte periton diyalizi uygulanan Kulalı, 25 Ocak 2025'te kadavradan yapılan böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuştu.

Yaşadığı sürecin ardından organ bağışının önemini anlatmaya karar veren Kulalı, diyaliz hastalarını ziyaret ederek deneyimlerini paylaşıyor, sosyal medya üzerinden hazırladığı içeriklerle bağış konusunda farkındalık oluşturuyor.

Merve Kulalı, AA muhabirine, kadavradan nakledilen böbrekle yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Organ bağışının başka insanlara yeni bir hayat sunduğunu dile getiren Kulalı, şunları kaydetti:

"Çevremdeki insanlar tedavi sürecime yakından tanıklık ettiği için ailem, arkadaşlarım hepsi birer bağışçı oldu çünkü organ bağışı mucizevi ve kutsal bir şey. Şu an bağışçı aileye dua etmeye devam ediyoruz. Bu çok kutsal bir şey. Tekrardan biz hayata dönüyoruz. Yani düşünsenize bu hayatta birinin yaşamasına vesile oluyorsunuz ve ben gibi hayallerine tekrardan kavuşan, istediğini yapabilen, tekrardan özgürce yiyip içmesini sizin sayenizde kavuşan bir vatandaş oluyoruz."

Eşinden kalan sorumluluğu sürdürüyor

Böbrek rahatsızlığı yaşayan Huriye İlkimen'in (45) ise 1998'de 18 yaşındayken böbreklerinden biri alındı.

İlkimen, diğer böbreğinin de işlevini yitirmeye başlaması üzerine diyaliz tedavisine girdi.

Üniversiteye yeni başladığı dönemde hastalığı nedeniyle eğitimini bırakmak zorunda kalan İlkimen, yaklaşık 2,5 yıl diyaliz tedavisi gördü. 2006'da kadavradan yapılan böbrek nakliyle yeniden sağlığına kavuşan İlkimen, Kulalı gibi organ bağışının yaygınlaşmasına yönelik faaliyetler yürütüyor.

Nakil sonrasında bankadaki çalışma hayatına dönen İlkimen, uzun yıllar diyaliz tedavisi gördüğünü söyledi.

Tedavi döneminde tanıştığı Özgür İlkimen ile evlendiğini anlatan İlkimen, "Benim gibi böbrek hastasıydı, diyaliz alıyorduk. Eşimle 15 yıllık yaşam sürecimiz oldu. Kendisi diyaliz teknikeriyle, böbrek nakliyle ilgili bütün hastalara yardımcı olurdu. Onun bıraktığı sorumluluğu devam ettirmeye çalışıyorum. Organ bağışı çok önemli, bunu topluma anlatmaya çalışıyorum. Tedavi gören hastaları ziyaret ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA