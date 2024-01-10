Rize'de Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmete Girdi

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi hizmete girdi

RİZE - Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde hizmet verecek olan Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

İslampaşa Mahallesinde yapılan araştırma merkezinin açılışı Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve öğretim üyeleri tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Açılışta konuşan Rektör Yusuf Yılmaz, "Özellikle sağlık alanında hastalıkların temel mekanizmalarını anlamak, yeni sanayi araçları geliştirmek, yeni tedaviler geliştirmek veya mevcut tedavileri iyileştirmek için öncelikle deney hayvanları üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Buradan elde ettiğimiz bilgilerden yararlanarak daha sonra insan üzerinde basamak basamak araştırmalarımıza devam edip sonuca ulaşıyoruz. Böyle güzel olanağın üniversitemize kazandırılmış olması, üniversitemizin araştırma kapasitesini ciddi oranda arttıracaktır. Ortamın ne kadar steril olması ve deneyi yapmak için ne kadar üst düzey şartlar gerektiğine, bunun aslında çokta pahalı, ciddi bütçeler gerektirdiğine de burada şahit oluyoruz. Araştırma merkezimizde deney hayvanları üzerinde olan çalışmaların sonrasında da insanlar üzerinde yapacağımız araştırmalarla üniversitemiz adına inşallah yeni buluşlara imza atıyor olacağız" diye konuştu.