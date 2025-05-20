Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti
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Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti
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Aydın'da sağlık taraması sırasında kilosunun normal olduğunu öğrenen bir vatandaş, eşinin kilosunun fazla olduğunu belirterek sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Aydın'da mobil sağlık taramaları sırasında yaşanan ilginç bir olay, görenleri hem şaşırttı hem de gülümsetti. Kilo kontrolü için sağlık ekiplerinin ölçüm yaptığı sırada, kilosunun normal çıktığını öğrenen bir vatandaş, durumu fırsat bilip eşini sağlık ekiplerine ihbar etti.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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