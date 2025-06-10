Deli Bal Yedikten Sonra Zehirlenen Arıcı, Sağlıkçılara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi

Deli Bal Yedikten Sonra Zehirlenen Arıcı, Sağlıkçılara Teşekkür Ziyareti Gerçekleştirdi
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Rize'de deli bal yedikten sonra fenalaşan arıcı Miktat Kulaksız, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle iyileştikten sonra, kendisine yardım eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Zehirlenmenin ciddiyetine dikkat çekerek, vatandaşları deli bal tüketimi konusunda uyardı.

Rize'de deli bal yedikten sonra zehirlenen arıcı, iyileşince sağlıkçılara teşekkür ziyaretinde bulundu.

Merkeze bağlı Karasu köyünde 4 Haziran'da sağımını yaptığı deli baldan yedikten sonra fenalaşan Miktat Kulaksız, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yapılan müdahalenin ardından sağlığına kavuşan 45 yaşındaki Kulaksız, kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarını Salarha Beldesi Müderrisler Mahallesi'ndeki Merkez 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda ziyaret etti.

Sağlıkçılara teşekkür eden Kulaksız, gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Sağımın ardından bir, iki kaşık bal yediğini belirten Kulaksız, "Başım döndü, gözüm karardı. Akabinde 112'yi aradık. Ekipler 3-5 dakikada geldi. Ambulansa aldılar, iğne yaptılar, serum taktılar şuurum yerine geldi." dedi.

Kulaksız, sağlık çalışanlarına emekleri dolayısıyla teşekkür ederek, "Allah razı olsun, zamanla yarıştılar. Hastanede serum ve ilaçlarla 10 saat sonra düzeldim, sağlığıma kavuştum. 112 ekibine, devletime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İstasyonda görevli Acil Tıp Teknikeri Oğuzhan Toprak ise çağrı üzerine Kulaksız'ın evine ulaştıklarını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Olay yerine gittiğimizde hastanın baldan zehirlendiğini, deli bal yediğini tespit ettik. Buna bağlı olarak kalp fonksiyonları yavaşlamış, nabzı ve tansiyonu düşmüştü. Hemen tanıyı koyup ilaca geçtik. İlacı yaptıktan sonra hasta biraz daha kendine geldi. Deli bal zehirlenmesi acil bir durumdur, müdahale edilmezse ölüme kadar varan sonuçlar doğurabilir."

Toprak, deli bal tüketimi sırasında vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Sağlık
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