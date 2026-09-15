Darende’de kalp krizi geçiren hasta hava ambulansıyla sevk edildi

Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 55 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 55 yaşındaki R.K., kalp krizi şikayetiyle Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için Malatya'ya sevkine karar verildi. Bunun üzerine hava ambulansı istendi.

R.K., hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı