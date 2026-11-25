Darende'de kalp krizi geçiren 69 yaşındaki hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Darende'de kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi. Hastanın ileri tetkik ve tedavisi için hava ambulansı talep edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 69 yaşındaki H.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla hava ambulansı talep edildi.
Hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı