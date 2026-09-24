Darende’de damar hastası 78 yaşındaki kadın hava ambulansıyla Malatya’ya sevk edildi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Darende ilçesinde damar rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki kadın hasta, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyordu. İleri tetkik ve tedavi amacıyla hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde damar rahatsızlığı bulunan 78 yaşındaki kadın hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 78 yaşındaki T.P.'nin damar rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi amacıyla Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.
T.P., hava ambulansıyla Malatya'ya nakledildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı