Danimarkalı Survivor Yıldızı, Sağlık Hizmetleri İçin Hartransplantion İstanbul'u Tercih Etti

Muhammet Talayhan, Danimarka'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye gelip "Hartransplantion İstanbul" markasını kurdu.

Saç ekimi ve diş sağlığı hizmeti veren bir sağlık merkezi olan "Hartransplantion İstanbul" sağlık turizminin başarılı markası olarak başarıdan başarıya koşuyor.

Bu başarısını bu yıl Hizmet Organizasyon Şirketinin düzenlediği Organizatörlüğünü Şeyhmus Güler ve Ferit Evginin yaptığı Crowne Plaza İstanbul Harbiye Otelde gerçekleşen Türkiye Kristal Ödüllerinde Yılın En İyi Sağlık Turizm Şirketi olarak seçildi.

Muhammet Talayhan, yaptığı açıklamasında "Çok çalışmak başarıyı da arkasından getiriyor" dedi.

Ödül törenine katılan birçok ünlü sanatçılar, televizyon kanalları, basın, spor ve Türkiye'nin iyi markalarının bulunduğu bir gecede ödül aldıkları için ayrıca gururlandırdıklarını ifade eden Talayhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu başarı Hartransplantion İstanbul ekip arkadaşlarımızın ve firmamızın başarısıdır. Ödül almak ve başarımızın devam ettirmek için sürekli iyi hizmet vermeye devam edeceğiz. Ülkemize yurt dışından pek çok ünlü isim gelip bizi tercih ediyor.

Danimarka düzenlenen Survivor yarışmasının yıldızı Kaleepan Karunakaran geçen gün Türkiye'ye gelerek saç ekimi ve diş sağlığı hizmetlerini bizi tercih ederek yaptı." ifadelerini kullandı.

Danimarkali Survivor Yıldızı Kaleepan Karunakaran, konu ile ilgili şunları ifade etti;

"Beni havaalanından VİP araçla aldılar otele götürdüler otele beni yerleştirdiler. Ertesi gün beni ve arkadaşlarımı İstanbul'un tarihi yerlerini gezdirdiler. Öncelikle deniz turu yaptırdılar tek tek bana bütün yerleri anlattılar İstanbul boğazında, Çırağın Sarayı, Rumeli Hisarı ve Kız Kulesi muhteşemdi. Galata Kulesi, Kapalı Çarşı Sultan Ahmet Cami ve Ayasofya Camisine bayıldım."

Danimarkalı Yıldız Türkiye'nin gezilmesi gereken birçok tarihi ve kültürü olduğunu söyleyen, Karunakaran, "Bizleri çok iyi ağırladılar, Muhammet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saç ekimi ve Diş sağlığı hizmeti aldım çok memnun kaldım. Hartransplantion İstanbul ailesine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Muhammet Talayhan, "Danimarkalı Yıldızı Ağırladığımız için çok mutluyuz. Yıl içerisinde Birçok ünlü isimleri ağırlıyoruz. Buda markamızın Turizm de öncü bir firma olduğunun kanıtıdır. Son yıllarda büyük bir atağa geçen sağlık turizmi ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlamaktadır."

Muhammet Talayhan, şöyle dedi:

"Hartransplantion İstanbul olarak hizmet vereceğimiz hastamızı havaalanından uzman bir ekip tarafından karşılayarak alıyoruz. Alacağı hizmet hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Kendisine yapılacak sağlık hizmetleri hakkında akıllarında kalan soru kalmayacak şekilde bilgilendirdikten sonra misafirlerimizi ülkemizin tarihi yerlerini göstermek için geziler düzenliyoruz. Misafirlerimize ülkemizin tarihi yerlerini, kültürü göstermek bizi ayrıca bizi mutlu ediyor ve gurur veriyor. Sadece sağlık hizmeti vermiyoruz. Ülkemizi misafirlerimize tanıtıyoruz. Buda ülkemizin tanıtımı açısından çok önemli oluyor. Bu sayede misafirimiz ülkemizi diğer insanlara anlatıp ülkemize daha çok müşteri kazandırıyor.

Hastalarımızın çoğunluğu Türkiye ve Avrupa ülkelerinden Danimarka başta olmak üzere İsveç, Norveç ve Finlandiya vatandaşları oluyor. Bizden aldıkları hizmet sonrasında kendi ülkelerinde bizim tanıtımızı gönüllü olarak yapıyorlar. Başarılı olmak ödüllendirilmek için her zaman çalışmaya üretmeye iyi hizmet vermeye ülkemizi sağlık turizm alanında öncü ülkeler arasına çıkarmak için çok çalışacağız. Ülke ekonomisine katkı sağladığımız için ayrıca mutlu ve gururluyuz." diyerek sözlerini tamamladı.