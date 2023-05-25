Dağda rahatsızlanan vatandaş ambulans helikopterle kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Kaval köyünde pancara giderken rahatsızlanan 50 yaşındaki Muhammed Kaya, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle kurtarıldı.

Hakkari'den 49 kilometre mesafede bulunan Kaval köyündeki yüksek kesimlere pancar toplamaya giderken rahatsızlanan Muhammed Kaya isimli vatandaşın durumunun 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yüksek rakıma çıkan UMKE ekibi, vatandaşı sedye ile belli bir noktaya kadar indirdi. Daha sonra bölgeye iniş yapan ambulans helikopterle bölgeden alınan vatandaş hastaneye kaldırıldı.