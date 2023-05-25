Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Dağda rahatsızlanan vatandaş ambulans helikopterle kurtarıldı

Sağlık Haberleri

Hakkari'nin Kaval köyünde pancara giderken rahatsızlanan 50 yaşındaki Muhammed Kaya, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle kurtarıldı.

Dağda rahatsızlanan vatandaş ambulans helikopterle kurtarıldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Kaval köyünde pancara giderken rahatsızlanan 50 yaşındaki Muhammed Kaya, bölgeye gönderilen ambulans helikopterle kurtarıldı.

Hakkari'den 49 kilometre mesafede bulunan Kaval köyündeki yüksek kesimlere pancar toplamaya giderken rahatsızlanan Muhammed Kaya isimli vatandaşın durumunun 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine ekipler harekete geçti. Yüksek rakıma çıkan UMKE ekibi, vatandaşı sedye ile belli bir noktaya kadar indirdi. Daha sonra bölgeye iniş yapan ambulans helikopterle bölgeden alınan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Hakkari Seçim Sonuçları
Hakkari Yerel Seçim Sonuçları 2019
Hakkari Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya - Sağlık

Hakkari Sağlık Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title