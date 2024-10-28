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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru, özel hastaneleri topa tuttu
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İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan yenidoğan çetesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel doktoru Prof. Dr. Cevdet Erdöl, 12 bebeğin ölümüne neden olan yenidoğan çetesi skandalıyla ilgili çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"HEKİMLER YÜKSEK MAAŞLARLA TRANSFER EDİLİYOR"

Özel hastaneleri yüksek maaşlarla doktorları transfer ettiğini belirten Erdöl, "Özel sektör, kamu hastanelerindeki nitelikli hekimleri yüksek maaşlar ve cazip fırsatlarla transfer etmektedir. Bu durum, 'hekimler yurtdışına gidiyor' söylemleriyle maskeleniyor olsa da asıl mesele, özel hastanelerin kâr hırsı ile besleniyor oluşudur" dedi.

"ÖZEL HASTANELER KAMUNUN SIRTINDAKİ YÜK"

Açıklamasının devamında "Kamu hastanelerinin içini boşaltan bu transferler, özel sektörün yükselen fark ücretleriyle domine edilmektedir" diyen Erdöl, şöyle devam etti: "Özel hastanelerin, kamunun sırtındaki yük olmaktan çıkarılması, toplum sağlığı açısından hayati bir gerekliliktir. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yaşanan acı olayların bir daha tekrar etmemesi için, sağlık sistemimiz ticari kaygılardan arındırılmalıdır. Kamu sağlık sisteminin güçlendirilmesi, toplumsal adaletin sağlanmasının tek yoludur."

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Sağlık

Recep Tayyip Erdoğan Yenidoğan Çetesi Cevdet Erdöl Yenidoğan İstanbul Politika Sağlık Güncel Bebek Kamu

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Yorumlar (16)

Ser_hat:

Dolayısıyla bu özel hastaneleri bıu hale ben getirdim.

114
5
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Kara Murat:

mahalle arası özel hastaneleri kapat. sadece büyük ölçekli kurumsal hastaneler kalsın.

42
4
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Ayaz hayat:

İlk defa doğru söylüyor

37
2
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Nuri Gündoğdu:

Bir an önce yapılsın

36
0
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Mülayim:

görevden vazife çıkarıp terfi etmek istiyor gibi geldi bana :))

18
10
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Erkan:

Özel hastanelerin birçoğu maalesef işi paraya dökmüş ben çocuğumu götürdüm dil bağı var hemen operasyon yapmamız gerek dediler. İşkillendim devlet hastanesi ve üniversite hastanelerine götürdüm ne dilbağı hiç bir sıkıntısı yok dediler şimdi çok şükür öyle bir rahatsızlığı olmadığı ortaya çıktı. Gayette sağlıklı. Yine akrabamıza kalbinde sorun var hemen açık kalp ameliyatı yapmamız gerek dediler çocuk kendi doktoruna gitti yok öyle bir şey dedi şimdi çok sağlıklı hiç bir sorunu yok.

28
0
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Emre Balan:

Bu şekilde kendi kendine yeten bir ülkede, bu kadar özel okul ve özel hastane olması başlı başına ayrı bir problem ve soru işareti...ekonomi çok kötü diye dillendirilen bir ülkede bu kadar özel hastane ve özel okul olması çelişkidir..!

20
2
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Sya ays:

Memleketi ben yonetiyorum bunun icin ozur dilerim benim hatam

16
1
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Benim Kkk:

Devlet hastaneleri sanki nuri pak az önce acıllık hastaya yalandan bakmadığı gibi 1 ay sonraya muayene günü attı torpilli lerden sıra gelmiyor hastaneler artık hiçbir bilgisi olmayan,yarım yamalak doktorların elinde gidin görün inanmyorsanız

8
2
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Sihirbazın Çırağı:

Sanki özel olmayanlar tertemiz bembeyazmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Çöken ve ihanetin içine boğazına kadar batmış kamu sağlığı kalpazanlığı kurumlarını örtbas edebilmek için sadece kamu hastanelerinin dışındakilerde kötülükler baş gösteriyormuş haberleri yaptırıyorlar. Ödediğin katılım paylarına bak ve düşün bakalım özel hastane olmayan hastane var mı ve aşı karşıtları olmasaydı sahte pandemiden sağ çıkabilecek miydin ? Dur ve düşün sadece.

5
0
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