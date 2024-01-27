Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehir hastanesinin açılışında güldüren sözler: Bizim neşterimiz bu
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurdele kesimi sırasında, "Makaslar bugünün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalacak. Makasları geri vermiyoruz" dedi. O sırada yanında bulunan doktora dönen Erdoğan, "Bizim neşterimiz bu" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri yanındakileri ve katılımcıları güldürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı sırasında yaptığı espri törene katılanları güldürdü."Makaslar bugünün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalacak. Makasları geri vermiyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o sırada yanında bulunan doktora dönerek, "Bizim neşterimiz bu" ifadelerini kullandı.
AÇILIŞ TÖRENİNDE RENKLİ ANLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunurken kurdele kesimi sırasında renkli anlar yaşandı.
ERDOĞAN: BİZİM NEŞTERİMİZ BU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evet kurdeleyi kesiyoruz. Ya Allah Bismillah! Makaslar bugünün hatırasına kurdeleyi kesenlerde kalacak. Makasları geri vermiyoruz." dedi. O sırada yanında bulunan doktora dönen Erdoğan, "Bizim neşterimiz bu." ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın sözleri yanındakileri ve katılımcıları da güldürdü.