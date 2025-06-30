Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde: 5 kanser ilacını geri ödeme listesine alıyoruz

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, kanser hastalarına da müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 farklı kanser ilacının geri ödeme kapsamına alındığını açıkladı.

"2024 YILINDA SGK 504 MİLYON REÇETEYİ KARŞILADI"

Erdoğan şunları söyledi: "2002 yılında göreve geldiğimizde sorunlar yumağında kaybolmuş alanların en başında sağlık geliyordu. Nüfusumuzun yüzde 70'i sosyal güvenlik şemsiyesi altındaydı. Hamdolsun nüfusumuzun neredeyse tamamını sosyal güvenlik şemsiyesi içine aldık. 2024 yılı içinde SGK tarafından 504 milyon reçete karşılanmıştır. Bu reçetelerde kullanılan ilaçların maliyeti 305 milyar liradır.

2000'li yıllarda geri ödeme kapsamında sadece 3986 ilaç varken bugün bu sayı 8522'ye yükseldi. Bugün geldiğimiz noktada sağlık hizmetine erişim bir imtiyaz değil zengin-fakir farkı olmadan tüm vatandaşlarımız yararlandığı bir haktır.

"5 FARKLI AKILLI KANSER İLACI SGK GERİ ÖDEME KAPSAMINA ALINIYOR"

Hemofili A hastalarında evde kolaylıkla deri altına uygulanabilen kanama önleyici ilacı da geri ödeme listemize eklemiştik. SMA hastası çocuklarımızın tedavisinde de enzer adımlar attık. 25 farklı kanser hastalığının tedavisinde kullanılan 5 farklı akıllı kanser ilacını SGK geri ödeme kapsamına alıyoruz. Daha önce hastalarımız bu kanser ilaçlarını kendi imkanlarıyla temin edip SGK'ya dava açıyorlardı."