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Sağlık ekipleri vatandaşların hareket yaşını ölçtü

Sağlık ekipleri vatandaşların hareket yaşını ölçtü
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği kapsamında Aile Sağlığı Merkezi'nde stant açılarak vatandaşların hareket yaşları ölçüldü. Analiz sonuçlarına göre vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' farkındalık çalışmaları kapsamında Aile Sağlığı Merkezi'nde stant açılarak vatandaşların hareket yaşları ölçüldü. Analiz sonuçlarına göre vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezi'ne yönlendirildi.

Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa çalışmaları kapsamında ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi'nde stant açtı. Etkinlikte vatandaşların hareket yaşları ölçülerek elde edilen veriler analiz edildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sağlıklı yaşama alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla vatandaşlar Sağlıklı Hayat Merkezi'ne davet edildi. Çalışmanın, toplumda fiziksel aktivite bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşamın teşvik edilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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