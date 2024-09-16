Covid-19 Vakalarında Artış: Maske Kullanımı Öneriliyor

İÇ Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, grip şikayetiyle gelen 5 hastanın 4'ünün Covid- 19 testinin pozitif çıktığını belirterek "Covid vakalarının hızla yayılıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda maske takılmalı. Şikayetleri bulunan hastalar en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır" dedi.

Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, Covid-19 vakalarında artış yaşandığını söyledi. 2019 yılından bu yana Covid hastalığıyla mücadele edildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Süngü, "Ciddi bir süreçten geçtik. Maalesef insanlarımız bu hastalık yokmuş gibi davransa da Covid halen devam etmektedir. 15 Ağustos'tan bu yana girip vakalarında ciddi artışlar görülüyor. Grip şikayetiyle gelen 5 hastanın 4'ünün Covid testi pozitif. Hasta sonucunu almaya geldiğinde Covid olduğunu kendisine söylüyoruz. Bunu bilmesine rağmen hala maske takmıyor" diye konuştu.

'TOPLU ÇALIŞILAN, TOPLU YAŞANILAN ORTAMLARDA MASKE KULLANIMINI TAVSİYE EDİYORUM'

Özellikle okulların başlamasıyla birlikte mevsimsel grip sezonunun da açıldığını söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Süngü, "Çocuklarımız okulda kalabalık bir ortamda vakit geçiriyor. Bir arkadaşının grip olması tüm okulun grip olmasını da tetikliyor. Okulda başlayan grip taşıyıcılar yoluyla evlere, oradan iş yerlerine taşınıyor. Bu döngü toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu dönemde toplu çalışılan, toplu yaşanılan ortamlarda maske kullanımını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

'YAŞI İLERLEMİŞ, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DÜŞÜK VE KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNAN HASTALARDA TEHLİKE DEVAM EDİYOR'

Grip olan, burun akıntısı ve boğaz ağrısı bulunan kişilerin mutlaka maske takmasını öneren Dr. Süngü, "Bu şikayetleri bulunan hastalar en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalıdır. Covid'in yıllar içerisinde öldürücü etkileri ilk zamanlarına göre oldukça azaldı. Hastaların şikayetleri kısmen daha masum. Ancak, yaşı ilerlemiş, bağışıklık sistemi düşük ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda yine tehlike devam ediyor" diye belirtti.