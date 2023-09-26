Çorlu'da bulunan Fransız kadının tedavisi sürüyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcılar tarafından maden sahasında bulunan Fransız kadının tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. Kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve solunum cihazına bağlı olarak tedavi ediliyor.