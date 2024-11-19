ÇOMÜ Hastanesi'ne Yeni Anjiyo Cihazı Kazandırıldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne bağış kampanyasına verilen desteklerle alınan anjiyo cihazı hizmete alındı.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek ile ÇOMÜ Hastanesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Kırılmaz'ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek anjiyo cihazının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışın ardından Prof. Dr. Kırılmaz, Rektör Erenoğlu ve davetlilere cihazın özelliklerine ilişkin bilgi verdi.

Rektör Erenoğlu, AA muhabirine, ÇOMÜ Hastanesi'nin kentte 3'üncü basamak halk sağlığı hizmeti veren bir kurum olduğunu, dolayısıyla burada bütün ana bilim dallarına yüksek teknolojiyi akademisyenlerin kabiliyetine sunmaları gerektiğini söyledi.

Hastanede yıllardır kullanılan bir anjiyo cihazı olduğunu belirten Erenoğlu, "Yaptığımız yoğun istişarelerde, hastanenin gereksinimlerini saptadık. Bu doğrultuda 3,5 ay önce bağış kampanyası başlattık. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çanakkale'deki büyük ve orta ölçekli firmalardan da destek aldık. Girişimsel radyoloji uygulamaları, sanal anjiyolar yapılıyor ve kalp pili ameliyatları başladı. Teknoloji desteğiyle daha hızlı ve konforlu şekilde hastalarımız sağlıklarına kavuşuyorlar." diye konuştu.

Doç. Dr. İbrahim Eren Pek de hastaneye kazandırılan anjiyo cihazının, kardiyoloji, kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji gibi ünitelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, teknolojinin en son ürünlerinden bir cihaz olduğunu bildirdi.

Bu cihazla kardiyoloji alanında uzmanların faydalı sağlık işlemleri haricinde, girişimsel radyolojik işlemler, kanamaya müdahale gibi benzer işlemlerin de yapılacağını dile getiren Pek, "Tüm halkımıza, bakanlıklarımıza çok teşekkür ederiz." dedi.

Prof. Dr. Bahadır Kırılmaz ise Çanakkale'de anjiyo serüveninin 2009'da başladığını, ilk cihazı Kepez'deki hastanede faaliyete geçirdiklerini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"O zamandan bugüne epey bir yol aldığımızı düşünüyorum. Çünkü Çanakkale'de hep ilkleri yaptık; 3'üncü basamak bir üniversite hastanesi olarak teknoloji ve yenilikleri takip ederek, bir taraftan da öğrenci ve asistan yetiştirerek. Teknolojinin gereği yeni bir cihaz almamız gerekiyordu; çoklu işlemleri yapabilmek ve Çanakkale halkının şehir dışına çıkmasını engellemek amacıyla. Açıldığımız günden beri 7/24 hizmet veren bir kliniğiz. Eski cihazda ikinci hastayı alamıyorduk. Aynı anda iki masa da aktif olacağı için bu cihazla işlerimiz daha hızlı olacak. Diğer ana bilim dallarının kullanımına da uygun bir cihaz."