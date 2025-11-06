Haberler

Sadece 13 kişide görüldü! Çok nadir görülen yeni bir hastalık keşfedildi

Güncelleme:
İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü, dünya çapında sadece 13 vakada tespit edilen yeni bir nörolojik hastalığın keşfini duyurdu. Gen mutasyonları sonucu ortaya çıkan bu hastalığın, beyin beyaz cevherini etkileyerek yürüme ve bilişsel sorunlara yol açtığı bildirildi.

  • İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (Idibell), dünya çapında 13 kişide tespit edilen yeni bir nörolojik hastalık keşfetti.
  • Hastalık, bir gendeki mutasyonlardan kaynaklanıyor ve beynin beyaz cevherini etkileyerek yürüme, bilişsel, gelişimsel veya yüz dismorfisi sorunlarına yol açıyor.
  • Hastalığın keşfi, American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlandı ve uluslararası bir ekip tarafından genom dizilimi ve yeni genomik araçlar kullanılarak gerçekleştirildi.

İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (Idibell), dünyada şu ana kadar yalnızca 13 vaka tespit edilen, yeni ve çok nadir görülen bir nörolojik hastalığın keşfedildiğini duyurdu.

Bilim dünyası bugüne kadar sadece 13 vakada tespit edilen yeni bir nörolojik hastalığı keşfetti. Hastalığın ayrıntılarına ilişkin bilgiler American Journal of Human Genetics dergisinde yer aldı.

SADECE 13 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

American Journal of Human Genetics dergisinde yayımlanan makalede, İspanya'nın Barselona kentindeki Bellvitge Biyomedikal Araştırma Enstitüsü (Idibell'nde görev alan bilim insanları liderliğindeki uluslararası bir ekibin, şu anda dünya çapında 13 kişide tespit edilen, bir gendeki mutasyonlardan kaynaklanan yeni ve çok nadir bir nörolojik hastalığı keşfettiği bildirildi.

"BEYNİN BEYAZ CEVHERİNİ ETKİLİYOR"

Makalede, bu keşfin, genetik hastalıkların nedenlerini anlamak ve çözümler üretmek için kullanılan, bir organizmanın tüm DNA'sındaki nükleobaz dizisini belirleme işlemi olan genom dizilimi ve Idibell ekibi tarafından geliştirilen yeni genomik araçların ve hesaplamalı algoritmaların uygulanması sayesinde mümkün olduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin EFE haber ajansına konuşan Idibell Üniversitesi Nörometabolizma Bölümü Direktörü Aurora Pujol da, "Bu, beynin beyaz cevherini etkileyen bir hastalık türü ve bu hastalarda yürüme, bilişsel, gelişimsel veya yüz dismorfisi sorunları görülüyor." dedi.

"TEDAVİ İÇİN BİLİM İNSANLARININ ÖNÜNDE UZUN BİR YOL VAR"

Hastalığın sınıflandırılmasıyla birlikte önümüzdeki yıllarda dünya çapında vaka sayılarının muhtemelen artacağını söyleyen Pujol, hastalığın tanımlanmasının teşhisi iyileştirmede önemli adım olmasına rağmen tedavi için bilim insanlarının önünde uzun bir yol olduğunu ifade etti.

İspanyol doktor, "Teşhis ilk adımdır ve aileler için hastalıklarına nihayet bir isim koymak rahatlatıcıdır. Bu sayede diğer ailelerle bağlantı kurabilir ve hasta derneklerine katılarak birbirlerini ve doktorlarını destekleyebilirler. Sonuçta bu bir ekip çalışmasıdır." açıklamasında bulundu.

Diğer yandan söz konusu uluslararası ekipte İspanya'nın yanı sıra Türkiye, ABD, İtalya, Almanya, İngiltere, İran, Finlandiya, Estonya ve Pakistan'dan da bilim insanlarının yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Sağlık
