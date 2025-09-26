Çocukluk Çağı Miyopisi Küresel Bir Sorun Haline Geldi

ÇOCUKLUK çağı miyopisinin, küresel bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, "Çocuklukta miyopinin ilerlemesini önlemek için erken tanı, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri bir arada uygulanmalıdır. 6 yaşına gelen her çocuk mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Bu sayede hem çocukların akademik başarıları hem de sosyal yaşamları olumlu yönde etkilenir" dedi.

Topkapı'da hizmete başlayan İstinye Üniversitesi Liv Hospital Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi, çocukluk çağı miyopisinde (uzağı net görememe) artışın küresel bir pandemi boyutuna ulaştığını belirterek, erken tanı ve bireyselleştirilmiş tedavinin önemine dikkat çekti.

'2050 YILINA KADAR 100 MİLYON ÇOCUKTA MİYOPİ GÖRÜLECEK'

Prof. Dr. Çelebi, kentleşme, ekran süresinin artması ve dışarıda geçirilen zamanın azalmasıyla birlikte miyopinin görülme sıklığının yükseldiğini ifade etti. Prof. Dr. Çelebi, "Bazı araştırmalar 2050 yılına kadar yüz milyonlarca çocuğun miyop olabileceğini öngörüyor. Bu durum aileler için önemli bir uyarı niteliği taşıyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Çelebi, özellikle küçük yaşlarda başlayan miyopinin ilerleme hızının daha yüksek olduğuna değinerek bu nedenle okul öncesi dönemde bile düzenli göz muayenesinin ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

'DÖRT TEDAVİ YAKLAŞIMI ÖNE ÇIKIYOR'

Miyopi kontrolünde artık yalnızca gözlük kullanımının yeterli olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Çelebi, "Düşük doz atropin damlaları, ortokeratoloji (gece lensleri), multifokal camlar ve DIMS teknolojisi bugün en etkin yaklaşımlar arasında yer alıyor" dedi. Son bilimsel çalışmaların düşük doz atropinin özellikle yüzde 0.05 seviyesinde miyopi ilerlemesini belirgin şekilde yavaşlattığını kaydeden Prof. Dr. Çelebi, "Bu damlalar sayesinde hem ilerleme hızı düşüyor hem de çocukların günlük yaşam kalitesi korunabiliyor" ifadelerini kullandı.

Ortokeratoloji lenslerinin de kısa ve orta vadede etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Çelebi, "Ancak bu yöntemin düzenli kontrol ve takip gerektirdiğini unutmamak gerekir. Ailelerin hekim önerisi dışında bu yöntemlere yönelmesi riskli olabilir" ifadelerini kullandı.

'GÜNCEL YÖNTEMLER DAHA İYİ SONUÇ VERİYOR'

Çocukluk çağındaki miyopinin kontrolünde en güncel yöntemlerden birinin DIMS camları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çelebi, "Bu camlar sayesinde miyopi ilerlemesi yıllık yüzde 60'a varan oranlarda azalabiliyor. Görme keskinliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmaması da önemli bir avantaj" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Çelebi, bu tür yeni nesil teknolojilerin, özellikle erken dönemde başlandığında uzun vadede daha iyi sonuçlar verdiğini ve çocuğun ileride yüksek dereceli miyopiye bağlı komplikasyonlar yaşamasını engelleyebileceğini belirtti.

'YAŞAM TARZI DA TEDAVİNİN PARÇASI'

Davranışsal faktörlerin de tedavide büyük rol oynadığını söyleyen Prof. Dr. Çelebi, "Günlük dışarıda geçirilen ek bir saat miyopi riskini azaltıyor. Ekran süresinin artışı ise riski yükseltiyor. Bu nedenle okul ve aile politikalarında dış mekan etkinliklerine ağırlık verilmesi şarttır. Ayrıca çocukların ders çalışırken düzenli mola vermesi, kitap veya ekranla çok yakın mesafeden uzun süreli uğraşılmaması da göz sağlığı için koruyucu önlemler arasında yer alır" dedi.

'EBEVEYNLERE UYARI: 30 SANİYELİK TEST'

Ebeveynlerin evde çocuklarının görüşünün 30 saniyelik basit bir testle kontrol edebileceğini aktaran Prof. Dr. Çelebi, şunları söyledi:

"Odanın karşısına geçin, çocuğunuza pencere dışındaki bir yazıyı ya da uzaktaki bir aracı okutun. Net okuyamıyorsa bu durum göz muayenesi için bir işarettir."

'ERKEN TANI AKADEMİK BAŞARININ KİLİDİNİ AÇAR'

Prof. Dr. Çelebi, 6 yaşına gelen her çocuğun mutlaka göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Çocukluk çağında miyopinin ilerlemesini önlemek için erken tanı, doğru tedavi ve yaşam tarzı değişiklikleri bir arada uygulanmalıdır. Bu sayede hem çocukların akademik başarıları hem de sosyal yaşamları olumlu yönde etkilenir" diye konuştu.