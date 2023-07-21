Çocuklarda Orta Kulak İltihabı İşitme Kaybına Neden Olabilir

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Dr. Onur Uysal, çocuklarda orta kulak iltihabının işitme kaybına yol açabileceğini belirtti. Orta kulak iltihabı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişir ve virüsler veya bakteriler tarafından tetiklenir. Dr. Uysal, orta kulak iltihabının belirtileri ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı Dr. Onur Uysal, "Orta kulak iltihabı özellikle çocuklarda daha sık görülür. Kulak ağrısı, zonklama ve ani gelen baş ağrılarının orta kulak iltihabının habercisidir. Kulakta dolgunluk hissi eşlik eder ve işitmede azalma veya işitme kaybı olabilir" dedi.

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi KBB Bölümü Uzmanı Dr. Onur Uysal, çocukluk dönemi işitme kayıplarında orta kulak iltihabının önemine dikkat çekti. Dr. Uysal, "Orta kulak iltihabı özellikle çocuklarda daha sık görülür. Çocukların orta kulak havalanmasını sağlayan östaki tüpleri yetişkinlere göre daha düz ve daha kısa bir yapıya sahiptir. Östaki tüpünün yutağa açıldığı uçta da geniz eti olmasından dolayı tıkanıklık daha fazladır ve bu durum da enfeksiyon riskini artırır. Doğru tedavi edilemeyen orta kulak iltihapları çocukluk dönemi işitme kayıplarında büyük rol oynar" diye konuştu.

'VİRÜSLER VEYA BAKTERİLER TARAFINDAN TETİKLENİR'

Dr. Uysal, orta kulak iltihabının neden olabileceği diğer komplikasyonlara ilişkin, "Kulak zarında yapısal değişiklikler, tekrarlayan enfeksiyonlar, orta kulak kemiklerinin etrafında oluşan kemik iltihapları hatta menenjite kadar gidebilen ağır bir tablo oluşabilir. Orta kulak iltihabı genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak gelişmektedir ve virüsler veya bakteriler tarafından tetiklenir. Üst solunum yolu enfeksiyonu, burun veya boğazdaki enfeksiyonun orta kulağa yayılmasıyla oluşabilir" ifadelerini kullandı.

KULAĞINIZIN SİNYALLERİNİ HAFİFE ALMAYIN

Kulak ağrısı, zonklama ve ani gelen baş ağrılarının orta kulak iltihabının habercisi olduğunu belirten Dr. Uysal, "Ağrı aniden başlar. Kulakta dolgunluk hissi eşlik eder ve işitmede azalma veya işitme kaybı olabilir. Bu tabloya kulakta çınlama, uğuldama eşlik edebilir. Kulaktan sıvı akması, baş dönmesi, denge sorunları oluşturabilir. Ateşle birlikte seyreden ilerlemiş durumlarda genel durum bozukluğu bulantı kusma ve öksürük yapabilir. Orta kulak enfeksiyonuna eşlik eden üst solunum yolu enfeksiyonunun tedavisiyle birlikte planlanır. Antibiyotikler, bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılabilir. Ayrıca, ağrıyı hafifletmek için ağrı kesiciler veya kulak damlaları da reçete edilebilir. Alerjik şikayetlerin olması durumunda antihistaminikler kullanılabilir. Orta kulak iltihabı tedavisine iyileşene kadar devam edilmeli ve iyileşme mutlaka kontrolde görülmelidir. Tedaviye dirençli durumlarda ya da orta kulak sıvısının medikal tedaviye cevap vermemesinde iltihaplanmış sıvıyı drene etmek (sıvının boşalması) için tüp takılması gerekebilir" diye konuştu.

'SİGARA İÇİLEN ORTAMLARDAN UZAK DURULMALI'

Dr. Uysal, orta kulak iltihabının önlenebilmesi yönelik önerilerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Enfeksiyon riskini azaltmak için hijyen kurallarına uyulmalıdır. Soğuk algınlığı ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaçınılmalıdır. Pasif sigara içiciliği orta kulak enfeksiyonu riskini artırabilir. Bu nedenle sigara içilen ortamlardan uzak durulmalıdır. Üst solunum yollarının açıklığının sağlanması için uygun nem ve ısı önemlidir. Alerjik bireylerde alerjinin semptomatik tedavisi orta kulak iltihabı sıklığını azaltır. Üst solunum yollarında tıkanıklığa neden olan geniz eti büyüklüğü gibi altta yatan hastalığın tedavisi ve gerekirse cerrahi müdahaleleri orta kulak iltihabını önlemede etkilidir."