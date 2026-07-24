Çocuklarda güçlü bağışıklık için sağlıklı yaşam alışkanlıkları önerisi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, çocuklarda güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi gerektiğini belirterek, "Dengeli beslenme, düzenli uyku, fiziksel aktivite ve hijyen kuralları çocukları hastalıklara karşı korumada önemli rol oynuyor" dedi.

Enfeksiyon hastalıklarının arttığı dönemlerde çocukların bağışıklık sisteminin desteklenmesinin önemine dikkat çeken Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Alev Cansu Certel, çocukluk döneminde kazanılan sağlıklı alışkanlıkların hastalıklara karşı direnci artırdığını ifade etti.

"Bağışıklığın temeli dengeli beslenmedir"

Bağışıklık sisteminin tek bir besin ya da vitaminle güçlenmediğini vurgulayan Certel, "Çocukların beslenmesinde taze sebze ve meyveler, tam tahıllar, süt ve süt ürünleri, yumurta, balık, et ve baklagillere düzenli olarak yer verilmelidir. C vitamini, D vitamini, çinko ve demir açısından zengin besinler bağışıklığı desteklerken, aşırı şekerli ve işlenmiş gıdaların tüketimi sınırlandırılmalıdır" diye konuştu.

Uyku, hareket ve hijyen vurgusu

Kaliteli uykunun bağışıklık sistemi için vazgeçilmez olduğunu belirten Certel, uyku sırasında vücudun kendini yenilediğini ve bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalıştığını söyledi. Çocukların yaşlarına uygun fiziksel aktiviteler yapmasının, açık havada zaman geçirmesinin ve yeterli su tüketmesinin de vücudun savunma mekanizmasını güçlendirdiğini kaydetti. Erken yaşta hijyen alışkanlığı kazandırılmasının enfeksiyonlardan korunmada önemli rol oynadığını ifade eden Certel, ellerin düzenli yıkanması, kişisel hijyene dikkat edilmesi ve gereksiz antibiyotik kullanımından kaçınılmasının bağışıklık sisteminin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını dile getirdi. Ulusal aşı takvimine uyulması ve düzenli sağlık kontrollerinin de birçok hastalığa karşı koruma sağladığını sözlerine ekledi.

"Ruhsal sağlık da bağışıklığı etkiliyor"

Çocukların yalnızca fiziksel değil, ruhsal sağlığının da bağışıklık sistemi üzerinde etkili olduğuna işaret eden Uzm. Dr. Alev Cansu Certel, "Sevgi dolu, güvenli ve stresten uzak bir aile ortamı, çocukların hem gelişimini hem de hastalıklara karşı direncini olumlu yönde destekler. Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenme, düzenli uyku, hareketli yaşam, hijyen kurallarına uyum, yeterli su tüketimi, zamanında yapılan aşılar ve sağlıklı bir aile ortamı büyük önem taşıyor. Bu alışkanlıkların erken yaşta kazandırılması, çocukların daha sağlıklı bir geleceğe adım atmasına katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı