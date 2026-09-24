Çocuk sağlığı uzmanı, vitamin takviyesinin hastalık seyrini değiştirmediğini söyledi

Okul döneminde ve özellikle mevsim geçişlerinde çocuklarda sıkça görülen üst solunum yolu enfeksiyonları, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı ebeveynlerin uyguladığı vitamin takviyeleri konusunda uzmanından uyarı geldi. Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Özkan Tokay, "Vitaminleri rastgele kullanmamalıyız. Çocuğun kan değerleri zaten iyiyse, multivitaminler yalnızca bu değerleri korumak amacıyla kullanılabilir. Bunun yanında asıl önerimiz, çocuğun sağlıklı beslenmesi, düzenli uyumasıdır" dedi.

Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte özellikle çocuklarda mevsimsel hastalıkların görülme sıklığı artıyor. Bu durumun temel nedenleri arasında, çocukların bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmemiş olması, okul ve kreş gibi kapalı/kalabalık ortamlarda geçirilen sürenin artması ve ani hava değişimlerinin vücut direncini düşürmesi yer alıyor. Bu hastalıklara karşı ebeveynlerin vitamin ve takviye edici gıdalara başvuruyor.

Medical Park İzmir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mevlüt Özkan Tokay, son dönemlerde yapılan çalışmaların, multivitamin ve C vitamini kullanımının hastalığa yakalanma sıklığını ve hastalığın seyrini değiştirmediğini gösterdiğine dikkat çekti. Vitaminlerin rastgele kullanılmaması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Tokay, "Çocuğun kan değerleri iyiyse, multivitaminler yalnızca bu değerleri korumak amacıyla kullanılabilir. Ülkemizdeki çocuklarda demir eksikliği çok sık görüldüğü için öncelikle kan değerleri taranmalı ve vitamin eksiklikleri tespit edilmelidir. Eksiklik varsa önce bu değerler yerine konulmalı (replasman), ardından gerekirse multivitamin kullanımına geçilmelidir" diye belirtti.

"Takviyeler doktor kontrolünde kullanılmalıdır"

Okul başarısını destekleyen bazı takviyelerin (preparatlar) bulunduğunu ifade eden Uzm. Dr. Tokay, "Sitikolin, arjinin ve lizin içeren bu takviyeler okul başarısını artırmada elimizi güçlendirse de kesinlikle doktor kontrolünde kullanılmalıdır" dedi.

'Sağlıklı beslenme ve düzenli uyuma' önerisi

Vitamin kullanımında tıbben bir yaş sınırının olmadığını berlirten Uzm. Dr. Tokay, "Vitamin kullanım önerileri ve prospektüsler belirli yaş sınırlarını belirler. Bizim asıl önerimiz, çocuğun sağlıklı beslenmesi, düzenli uyuması ve eksik vitaminlerin tespit edilerek buna uygun bir planlama yapılmasıdır. Eksiklikler giderildikten sonra, 2 yaş ve üzeri ya da 4 yaş ve üzeri çocuklar için önerilen vitamin grupları vardır" ifadelerine yer verdi.

"Hasta olan çocuklar okula gönderilmemeli"

Okullarda hijyen kurallarının son derece önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Özkan, "İkinci önemli nokta ise hasta olan çocukların okula gönderilmemesidir. Çünkü hastalığın en bulaşıcı olduğu dönem, ateşli olunan dönemdir. Ateşsiz geçen ikinci günün ardından çocuk tekrar okula gidebilir. Ev halkının alacağı önlemler büyük önem taşır. Hastalık dönemlerinde aile bireylerinin birbirinden uzak kalması ve özellikle maske kullanması şarttır. Bulaşma riskini azaltmak için ortak havlu, çatal, bıçak ve tabak kullanımından kesinlikle kaçınılmalıdır. En temel korunma yöntemi düzenli beslenme ve uykudur. Beslenme ve uyku düzeniniz ne kadar sağlıklı olursa, hastalanma riski de o kadar azalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı