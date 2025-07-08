Cizre'den Şanlıurfa'ya Ambulans Helikopterle Hasta Sevk Edildi

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tedavi gören kadın hasta H.N., ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören H.N. isimli kadın hastanın, ileri tetkik ve tedavisine karar verildi. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Sağlık Komuta Merkezi aracılığıyla ambulans helikopter talep edildi. Kısa sürede ilçeye ulaşan ambulans helikoptere alınan hasta, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. H.N.'nin burada tedavisine başlandığı belirtildi.

Haber ve kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,