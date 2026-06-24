Şırnak'ta tedavi gören 3 yaşındaki çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde tedavi gören 3 yaşındaki çocuk hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tedavi gören 3 yaşındaki çocuk hasta, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 3 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun ileri düzey değerlendirme ve uzman tedavi gerektirmesi üzerine sevk kararı alındı. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda ambulans uçak, Şerafettin Elçi Havalimanı'na indi. Çocuk hasta, gerekli tıbbi hazırlıkların tamamlanmasının ardından sağlık ekiplerinin gözetiminde ambulans uçağa alınarak Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledilip tedaviye alındı.