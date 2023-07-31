Cizre'de Boğazına Kalem Kapağı Kaçan Bebek Ambulans Helikopterle Tedavi Edildi

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde evde boğazına kalem kapağı kaçan Muhammed Yakup Alto (1), ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırılarak, tedaviye alındı.

Cizre ilçesinde evde oynadığı sırada kardeşiyle çarpışıp nefes darlığı çeken Muhammed Yakup Alto, yakınları tarafından nefes darlığı şikayetiyle Doktor Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne getirildi. Durumunun kötü olması sonucu entübe edilen Muhammed Yakup'un çekilen röntgen görüntülerinde, boğazında yabancı cisim olduğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Muhammed Yakup'un tedavisinin daha teşekküllü olan Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. Cismin akciğerlere kadar ilerlemesi üzerine, Muhammed Yakup Alto'nun için İl Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans helikopter tabep edildi. Hazırlıkların ardından kısa sürede ilçeye yönlendirilen ambulans helikopter, Muhammed Yakup Alto'yu alarak, Diyarbakır Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi pistine indi. Burada bekleyen sağlık ekiplerince alınan minik Muhammed Alto, ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

'CİSMİN KALEM KAPAĞI OLDUĞU BELİRLENDİ'

Hastanede yapılan bronkoskopi işlemi ile akciğerdeki cisim çıkarılan Muhammed Yakup, yoğun bakıma alındı. Çıkarılan yabancı cismin kalem kapağı olduğu belirlenirken, Muhammed Yakup'un tedavisi sürüyor. (DHA)