Cirit maçında sporcunun kalp krizi geçirmesi

ERZURUM'da haziranın ilk haftası başlayacak cirit ligi öncesi hazırlık maçı yapan Aşkale Atlıspor Kulübü-Oksijen Atlıspor Kulübü maçında, sporculardan İbrahim Turan rahatsızlanıp atından düştü. Ciritçiye ilk müdahaleyi müsabakayı izlemeye gelen Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu müdahale etti. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen sporcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu'nca Erzurum'da düzenlenen ve 19 takımın katılacağı Cirit İl Müsabakaları öncesi takımlar hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Yakutiye ilçesindeki cirit sahasında Aşkale Atlıspor Kulübü ile Oksijen Atlıspor Kulübü karşı karşıya geldi. Kadın hakemlerin görev aldığı müsabakada sporcular, ciritlerini rakiplerine isabet ettirip puan alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran seyircilerin heyecanla izlediği, müsabakada Oksijen Atlıspor Kulübü sporcularından İbrahim Turan, bir anda atından düşerek yere yığıldı. Kenarda bekleyen hakem ve diğer oyuncuların yanına geldiği Turan için ambulans istendi. Yapılan anons üzerine tribünde cirit maçını izleyen Erzurumlu Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, sahaya inerek sporcuya müdahale etti. Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen İbrahim Turan'dan kullandığı ilaçları soran Kacıroğlu, ambulans gelene kadar yanından ayrılmadı. Cirit sahasına gelen sağlık ekipleri, İbrahim Turan'ı ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sporcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada sporcunun rahatsızlığı sebebiyle bir süre duran müsabakayı Oksijen Atlıspor Kulübü 12-1 kazandı.