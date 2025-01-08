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Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı

Çin'den yayılmaya başlayan yeni virüs endişe yarattı
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Çin'de solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan İnsan Metapnömovirüsü (HMPV) vakalarında gözlemlenen artış, endişelere neden olurken; hastalığın belirtilerine ilişkin bilgiler de gelmeye başladı. Virüsün Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin ise uzmanlar açıklama yaptı.

Dünya Çin'den yayılmaya başlayan yeni bir virüsü konuşuyor. HPMV (İnsan Metapnömovirüsü) olarak adlandırılan yeni virüs soğuk algınlığı ve grip gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Daha çok çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ciddi semptomlara yol açabilen virüsün Çin'deki hastanelerde yoğunluğa neden olduğu iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İLK KEZ 2001 YILINDA TESPİT EDİLDİ

2001 yılında ilk kez tespit edilen HPMV, yıllardır dünya genelinde dolaşan bir virüs olarak tanınıyor. Son haftalarda hızla yayılan virüs, kış dönemi ile birlikte daha fazla görülmeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin'deki durumun olağan olduğunu ve hastanelerin kapasitesinin zorlanmadığını açıkladı. Ancak uzmanlar, birden fazla virüsün aynı anda yayılmasının sağlık sistemini zorlayabileceğine dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ MÜ?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, dünyayı sarsan koronavirüs pandemisinin ardından Çin'de son günlerde görülen ve solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan insan metapnömovirüsü (HMPV) vakalarına ilişkin konuştu.

Çin'de insan metapnömovirüsü vakalarının artığını ve hastanelerde yoğunluk yaşandığı haberlerinin doğruluğunun belirsiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özlü, "İnsan metapnömovirüsü, 2001'den beri bildiğimiz bir virüs. İnsanlarda özellikle üst solunum enfeksiyonlarına neden oluyor. Bunlar daha çok soğuk algınlığı ve nezle gibi enfeksiyonlardır. Alt solunum yollarında da bronşit gibi hastalıklara yol açabiliyor.

"DSÖ'NÜN UYARISI YOK"

Bazen de ağır zatürreler de belirebilir. Son zamanlarda medyada; Çin'de insan metapnömovirüsü ile ilgili çok sayıda vaka görüldüğü, hastanelerde izdiham ve yığılma olduğuna dair haberler görüyorum. Bu haberlerin ne kadar gerçeği yansıttığı, güncel durumlarla alakasının olup olmadığı da kuşkulu. Çin henüz böyle bir açıklama henüz yapmadı. Dünya Sağlık Örgütü'nün de konuyla ilgili bir uyarısı yok" dedi.

"ANORMAL BİR DURUM YOK"

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın bahse konu virüsü tarama sistemi içinde düzenli olarak izlediğini belirterek, "Mevsim itibarıyla bu tür enfeksiyonlarda viral bir artışın yaşanması çok olağan. Bu beklenmedik bir durum değil. Bu virüs diğer solunum yolu virüsleri gibi kış aylarında enfeksiyonlarda artışa neden oluyor. Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarama sistemi içerisinde bu virüsü tarıyor. Türkiye'nin her bölgesinden düzenli numuneler alınıyor. Türkiye'de şu ana kadar anormal bir durum yok. Ben telaşa yol açacak bir gelişme görmüyorum. Mevsimsel olarak bu tür virüslerin neden olduğu enfeksiyonlara rastlanabilir. Bu haberlere kaynak olan virüsün yeni bir virüs olup olmadığına dair de hiçbir bilgi yok. Bu virüs döngüsel olarak gördüğümüz bir virüs. İyi izlemek lazım" diye konuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Sağlık
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