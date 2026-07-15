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Erken müdahalenin önemi anlatıldı

Erken müdahalenin önemi anlatıldı
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Düzce'nin Çilimli ilçesinde devlet hastanesi ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, muhtarlar ve Kur'an kursu kursiyerlerine Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve sıtma hastalıkları hakkında eğitim verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Çilimli ilçesinde devlet hastanesi ile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından muhtarlar ve Kur'an kursu kursiyerlerine yönelik Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve sıtma hastalıkları hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Çilimli İlçe Devlet Hastanesi ile Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve sıtma hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması amacıyla eğitim programı gerçekleştirdi. Düzenlenen eğitimde ilçedeki muhtarlar ile Kur'an kurslarında eğitim gören kursiyerlere, KKKA ve sıtma hastalıklarının bulaşma yolları, korunma yöntemleri, belirtileri ve erken müdahalenin önemi hakkında bilgi verildi.

Özellikle yaz aylarında kene kaynaklı hastalıklara karşı alınacak tedbirlerin hayati önem taşıdığına dikkat çekilerek vatandaşların korunma yöntemleri konusunda bilinçli hareket etmeleri gerektiği vurguladı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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